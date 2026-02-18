È ufficialmente partita la stagione delle uova di Pasqua firmate Kinder e, come da tradizione, il web ha subito iniziato a “sgocciolare” le prime indiscrezioni sui pesi delle sorprese contenute negli ovetti a tema One Piece e Harry Potter. Anche se su Amazon le uova non possono essere pesate prima dell’acquisto (come succede al supermercato), molti collezionisti stanno già condividendo indicazioni utili per capire quale personaggio potrebbe essere dentro semplicemente guardando il peso della confezione.

Pesi indicativi delle nuove uova Kinder 2026

Per la linea One Piece, sono circolate queste misure indicative dei pesi:

Monkey D. Luffy – circa 446 grammi

– circa 446 grammi Roronoa Zoro – circa 426 g – 440 grammi

– circa 426 g – 440 grammi Sanji – circa 440 g – 460 grammi

Anche per la linea Harry Potter sono circolati pesi indicativi relativi ai personaggi:

Harry Potter – circa 400 grammi

– circa 400 grammi Draco Malfoy – circa 405 grammi

– circa 405 grammi Ron Weasley – circa 365 grammi

Vi ricordiamo che queste informazioni sui pesi sono indicative e non garantiscono al 100 % quale sorpresa troverete nell’uovo. Tuttavia, possono essere uno strumento pratico per orientarvi meglio prima dell’acquisto, soprattutto se state cercando di completare la vostra collezione di personaggi One Piece o Harry Potter senza ritrovarvi doppioni. Se volete ordinarle subito su Amazon, in calce trovate i link di entrambe le uova Kinder 2026!