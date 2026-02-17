Avatar di Ospite Bot_Sword #617 0
ma quindi funziona solo sulle 50 o anche le mie 4070?
Boh io continuo a preferire il nativo, queste cose della frame generation non mi convincono ancora
con tutte anche le 20 ma per avere prestazioni ottimali fino alla 40
Bene il nuovo algoritmo migliorato, ma che il MFG x6 serva a qualcosa realmente ne dubito.
Il dlss 4.5 funziona sulla serie 40 e la multiframe no. Nell'articolo è chiaro.
