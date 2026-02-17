Oggi vogliamo segnalarvi una promozione imperdibile per chi desidera aggiornare la propria casa con elettrodomestici di qualità. Sullo store ufficiale Samsung, infatti, è disponibile uno sconto del 30% su tre prodotti selezionati, grazie al coupon SPECIAL. Si tratta di modelli all’avanguardia pensati per unire tecnologia, efficienza e design elegante.

Perché e chi dovrebbe acquistare questi elettrodomestici?

Tra le offerte più interessanti troviamo il frigorifero Samsung Hybrid Cooling da 669 litri (RM70F67RDREF), perfetto per chi cerca ampio spazio e conservazione ottimale degli alimenti grazie al sistema di raffreddamento avanzato. La tecnologia Hybrid Cooling mantiene costante la temperatura e riduce l’umidità, assicurando freschezza prolungata per frutta, verdura e altri alimenti delicati.

Per chi desidera ottimizzare anche la gestione del bucato, la promozione include la lavatrice Samsung AI Control Ecodosatore da 9 kg (WW90DG6U85LBU3). Grazie all’intelligenza artificiale e al sistema di dosaggio automatico, questa lavatrice regola il consumo di detersivo e acqua in base al carico, garantendo risultati impeccabili e un risparmio energetico significativo.

Infine, per completare la pulizia domestica con stile e potenza, è disponibile l’aspirapolvere Samsung Bespoke AI Jet Lite Complete Extra 280W (VS80F28DES/WA). Leggero, versatile e dotato di tecnologia AI, questo aspirapolvere riconosce le diverse superfici per adattare automaticamente la potenza di aspirazione, rendendo ogni pulizia semplice ed efficiente. Approfittare della promozione è semplice: applicando il coupon SPECIAL al momento dell’acquisto sullo store Samsung, potrete ottenere subito il 30% di sconto su questi tre elettrodomestici di alto livello.