Come rimuovere le informazioni personali su Internet?

Anno dopo anno, il numero di violazioni dei dati personali aumenta in modo significativo e le informazioni personali degli utenti vengono compromesse sempre più frequentemente. La raccolta e l'elaborazione di dati personali da parte di entità pubbliche e private sollevano sempre più preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni.

La protezione della privacy online è quindi diventata una priorità fondamentale: il rischio di diventare vittime di reati informatici sta aumentando considerevolmente a causa della diffusione massiccia dei data broker (ovvero le aziende che controllano i dati), che raccolgono e vendono per vari scopi commerciali informazioni personali sensibili come nomi, indirizzi, numeri di telefono, e-mail, informazioni demografiche e cronologia.

Di fronte a questa minaccia e alla necessità di proteggere la propria privacy da attività come l’esposizione a spam e pubblicità mirate, truffe e furto d’identità, diventa fondamentale per gli utenti proteggersi online e rimuovere le proprie informazioni personali dal web. Ma come possiamo riconoscere le minacce alla privacy online e proteggere i nostri dati sensibili?

Incogni

Come proteggere la propria privacy online…

Il concetto di digital footprint si riferisce alla traccia di attività online lasciata da un individuo attraverso l'interazione con siti web, piattaforme social, motori di ricerca e altri servizi online. Questa “ombra digitale” può comprendere una vasta gamma di informazioni, dalle attività di navigazione e acquisto alle interazioni sui social media e altro ancora. Comprendere e gestire il concetto di digital footprint è essenziale per proteggere la propria privacy e sicurezza online.

Una delle prime azioni pratiche che si possono intraprendere per proteggere i dati personali è eliminare gli account online obsoleti e non utilizzati. Anche se inattivi, potrebbero ancora elaborare le vostre informazioni personali. Inoltre, è consigliabile eseguire l'opt-out dai siti dei data broker, i quali possono raccogliere e persino vendere i vostri dati privati.

Oltre a queste azioni specifiche, è importante anche ottimizzare le impostazioni di sicurezza dei vari account sui social media, di Google, delle app sullo smartphone e del browser utilizzato. Per proteggere le proprie informazioni personali, come buona norma è fondamentale anche essere consapevoli di ciò che si condivide online, stare attenti alle e-mail di spam, al phishing e ai malware, assicurarsi di utilizzare password robuste e utilizzare un servizio VPN quando ci si connette a reti pubbliche non protette.

Eliminare tutte le informazioni personali online può trasformarsi in un compito estremamente complicato e dispendioso, sia in termini di energie che di tempo. In effetti, trovare tutti i siti e i database in cui sono registrati i propri dati (spesso divulgati in modo più o meno consapevole) è un’operazione decisamente difficoltosa.

Incogni

… in pochi, semplici step

Se desiderate un approccio più semplice, diretto e sicuro per la protezione della vostra privacy online, potreste considerare l'utilizzo di un servizio specializzato nella rimozione dei dati come Incogni, il quale offre soluzioni rapide per aiutare gli utenti a individuare, monitorare e richiedere la rimozione dei propri dati personali dai broker di dati.

A seguito di una sottoscrizione, Incogni invierà automaticamente richieste di rimozione dei dati a vostro nome e continuerà a fare ricerche e a inoltrare richieste di rimozione per tutta la durata dell’abbonamento. Con meno di 6€ al mese, Incogni si occuperà di gestire in autonomia l’attività, contattando direttamente i data broker e fornendo aggiornamenti periodici all’utente in merito allo status delle richieste, consentendo di controllare l’andamento delle procedure.

Incogni è un servizio che aiuta gli utenti a proteggere la propria privacy online e offre la possibilità di tenere le proprie informazioni personali al sicuro con uno sconto del 50% su un abbonamento annuale. Con Incogni è possibile inviare richieste di rimozione dei dati a potenziali broker di dati in modo completamente automatizzato e monitorare il processo.

Il punto di forza di Incogni sta proprio nella sua semplicità e rapidità di utilizzo: all’utente basterà creare un account e accedere al sito web. Una volta abbonati non sarà più necessario fare nulla, se non aspettare. Incogni è un servizio che offre una serie di vantaggi, tra cui una vasta copertura dei broker dati, il monitoraggio mensile dell’attività, l’emissione di report settimanali per rilevare il progresso e una dashboard interattiva per i clienti.

La protezione della propria privacy online è diventata una priorità sempre più urgente in un'epoca in cui i rischi di violazione dei dati e di cybercriminalità sono in costante aumento. Con le giuste precauzioni e le azioni appropriate, è possibile ridurre significativamente la propria esposizione a tali minacce e mantenere le proprie informazioni personali al sicuro. Servizi come Incogni offrono soluzioni efficaci per aiutare gli utenti a proteggere la privacy online e a mantenere il controllo sulle proprie informazioni sensibili con pochi clic e a un prezzo contenuto.