Compra i regali ora e li paghi in primavera con le offerte tasso zero di MediaWorld!

Vi segnaliamo che in vista della stagione natalizia, Mediaworld ha dato il via ad una promozione vi permetterà di effettuare gli acquisti Natale slittando il pagamento alla prossima primavera! Una promozione ottima, inaugurata proprio oggi, in occasione del rilascio delle nuove offerte disponibili tramite volantino, ma valida anche sugli acquisti online. L’offerta è valida sino al prossimo 12 dicembre, salvo ovviamente comunicazioni da parte della catena, ed è disponibili su tutte le categorie di prodotti tra cui, ovviamente, anche smartphone, tv ed elettrodomestici.

Da segnalare, inoltre, che per alcuni prodotti è addirittura prevista una rateizzazione della spesa a tasso zero con piano Findomestic, così da poter dilazionare il pagamento dei prodotti più costosi fino ad un massimo di 20 pagamenti. Le offerte, come detto, sono disponibili sia online che nei vari punti vendita, e valgono anche su prodotti già in sconto, come è ad esempio il caso di Samsung Galaxy Note 10, che dagli originali 979,00 è disponibile a 939,00€, nonché sulla gamma iPhone, con iPhone 11 Pro Max (1.249,00€) che può essere vostro a soli 62,45€ al mese, permettendovi così di fare uno straordinario regalo di Natale senza il pensiero di una spesa troppo grande da sostenere prima delle feste.

Ed a proposito di festività, prima di lasciarvi allo shopping ed alla nostra selezione di prodotti Mediaworld in promozione, vi ricordiamo che noi di Tom’s saremo in prima linea anche per aiutarvi nella scelta degli ormai vicinissimi regali di Natale di quest’anno! Per rimanere aggiornati sui nostri consigli per gli acquisti, dunque, non dovrete far altro che seguire la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

