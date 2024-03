Comprare un TV Samsung sarà una lotteria, ecco perché

Se state pensando di acquistare un Samsung S90D, dovreste tenere presente che c'è la possibilità di ricevere un pannello con prestazioni differenziate: secondo un report di The Elc, il televisore Samsung S90D potrebbe utilizzare due diversi tipi di pannelli OLED nei modelli da 55, 65 e 77 pollici, con differenti livelli di prestazioni che garantirebbero un'esperienza utente diversa.

I pannelli in questione sono il W-OLED di LG Display e il QD-OLED di Samsung Display. Il QD-OLED è più luminoso e offre una resa cromatica leggermente diversa, ma la sorpresa arriverà al momento dell'acquisto, in quanto non si potrà sapere a scatola chiusa quale dei due pannelli si riceverà.

Gli schermi W-OLED potrebbero essere in grado di raggiungere una luminosità di picco di circa 1.000 nit, mentre i pannelli QD-OLED potrebbero essere in grado di raggiungere circa 1.300 nit, in base alle dichiarazioni di Samsung riguardo un miglioramento del 20% rispetto ai QD-OLED dell'anno scorso.

La situazione quindi si complica ulteriormente considerando che i modelli S90D da 42, 48 e 83 pollici utilizzeranno in ogni caso solo pannelli W-OLED, dato che i QD-OLED non sono disponibili in questi formati.

Samsung S90D dovrebbe fare il suo ingresso sul mercato come un televisore dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, ma se non c'è modo di essere sicuri di acquistare la versione migliore, vi arrischiereste a comprarlo? A parità di prezzo, la differenza di prestazioni tra i pannelli potrebbe creare confusione e frustrazione negli acquirenti.

Al momento, la scelta più sicura per chi desidera un TV QD-OLED potrebbe essere puntare sui modelli S90C o S95C, che non riservano nessuna sorpresa al momento dell'acquisto e garantiscono di offrirvi esattamente l'esperienza OLED che vi aspettavate.