Cosa si intende per "Smart TV”?

Fin dalla loro prima introduzione nei primi anni 2000, le smart TV hanno rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti multimediali, portando l'intrattenimento digitale direttamente nei nostri salotti. Tuttavia, ancora oggi in molti si chiedono: cosa si intende esattamente per "smart TV"? Andremo ad approfondire questa domanda nei prossimi paragrafi, ma per farla breve possiamo dire che:

La smart TV è un televisore connesso a Internet che consente di accedere a una vasta gamma di contenuti online, come servizi di streaming, social media, giochi e navigazione web senza la necessità di dispositivi aggiuntivi come box di streaming o console di gioco.

Questi televisori combinano le funzionalità tradizionali di un TV con la connettività e le capacità di un computer, creando un'esperienza di visione più ricca e interattiva.

Cosa cambia tra TV tradizionale e smart TV?

La differenza principale tra una TV tradizionale e una smart TV risiede nelle funzionalità avanzate e nella connettività. Le TV tradizionali sono limitate alla trasmissione di contenuti da antenne, cavi o dispositivi esterni come lettori DVD e console di gioco.

Le smart TV possono connettersi a internet tramite Wi-Fi o cavo Ethernet, consentendo l'accesso diretto a piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri. Inoltre, le smart TV spesso includono applicazioni integrate, permettendo agli utenti di scaricare e installare app aggiuntive, similmente a come farebbero su uno smartphone. Inoltre, hanno a disposizione funzionalità simili a quelle di un PC, come il browser per la navigazione web e la possibilità di riprodurre musica tramite app come Spotify.

Quali sono le caratteristiche di una smart TV?

Le smart TV dispongono di una serie di caratteristiche avanzate che abbiamo già introdotto, come la connettività Internet. Molte smart TV dispongono di sistemi operativi dedicati, come Android TV, Tizen (il sistema operativo delle smart TV Samsung), WebOS e Roku TV, che offrono interfacce utente intuitive e accesso a un'ampia varietà di app.

Altre caratteristiche includono la capacità di controllare il televisore tramite comandi vocali, grazie all'integrazione con assistenti virtuali come Amazon Alexa e Google Assistant. Alcune smart TV sono dotate di funzioni avanzate come l'HDR (High Dynamic Range) per una qualità dell'immagine superiore, la compatibilità con la risoluzione 4K o addirittura 8K, e la tecnologia di upscaling che migliora la qualità dei contenuti a risoluzioni inferiori.

Quali sono i vantaggi delle smart TV?

Uno dei principali vantaggi delle smart TV è la possibilità di accedere a una vasta gamma di contenuti senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. Questo significa che è possibile guardare film, serie TV, video musicali, notizie e molto altro semplicemente utilizzando il telecomando del televisore. Le smart TV offrono anche un'esperienza utente migliorata, grazie alle interfacce intuitive e alle funzioni di ricerca avanzata che permettono di trovare rapidamente i contenuti desiderati.

Inoltre, molte smart TV supportano la connettività con altri dispositivi smart nella casa, come smartphone, tablet e dispositivi di domotica, creando un ecosistema integrato. La possibilità di aggiornare il software del televisore garantisce che le smart TV rimangano al passo con le nuove tecnologie e funzionalità.

Posso trasformare il mio vecchio televisore in una smart TV?

Se possiedi un televisore tradizionale ma desideri accedere alle funzionalità di una smart TV, esistono diverse soluzioni per trasformarlo in un dispositivo connesso. Un modo comune è l'utilizzo di dispositivi di streaming esterni, come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV o Roku. Questi dispositivi si collegano al televisore tramite una porta HDMI e offrono accesso a numerose app e servizi di streaming.

Un'altra opzione è l'uso di set-top box Android, che trasformano il televisore in una piattaforma simile a una smart TV con funzionalità di streaming, navigazione web e installazione di app. Anche alcune console di gioco moderne, come PlayStation e Xbox, offrono funzionalità di smart TV, consentendo di accedere a contenuti online direttamente dal televisore .

Quali sono i principali sistemi operativi delle smart TV?

Le smart TV utilizzano diversi sistemi operativi per offrire un'esperienza utente ottimale. Tra i più comuni troviamo:

Android TV : basato sul sistema operativo Android di Google, Android TV offre un'interfaccia user-friendly e accesso a Google Play Store, permettendo di scaricare migliaia di app. È compatibile con Google Assistant, consentendo il controllo vocale e l'integrazione con altri dispositivi smart. Questi modelli sono molto diffusi, motivo per cui abbiamo creato una guida dedicata che raccoglie i migliori Android TV in circolazione.

: basato sul sistema operativo Android di Google, Android TV offre un'interfaccia user-friendly e accesso a Google Play Store, permettendo di scaricare migliaia di app. È compatibile con Google Assistant, consentendo il controllo vocale e l'integrazione con altri dispositivi smart. Questi modelli sono molto diffusi, motivo per cui abbiamo creato una guida dedicata che raccoglie i migliori Android TV in circolazione. Tizen : utilizzato principalmente sui televisori Samsung, Tizen è un sistema operativo leggero e veloce che offre un'interfaccia intuitiva e accesso a una vasta gamma di app. Supporta anche la tecnologia Samsung SmartThings per la gestione dei dispositivi domestici intelligenti.

: utilizzato principalmente sui televisori Samsung, Tizen è un sistema operativo leggero e veloce che offre un'interfaccia intuitiva e accesso a una vasta gamma di app. Supporta anche la tecnologia Samsung SmartThings per la gestione dei dispositivi domestici intelligenti. WebOS : sviluppato da LG, WebOS è noto per la sua semplicità d'uso e le funzionalità multitasking. L'interfaccia utente è caratterizzata da una barra di lancio orizzontale che rende facile navigare tra le app e i contenuti. WebOS supporta anche gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

: sviluppato da LG, WebOS è noto per la sua semplicità d'uso e le funzionalità multitasking. L'interfaccia utente è caratterizzata da una barra di lancio orizzontale che rende facile navigare tra le app e i contenuti. WebOS supporta anche gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Roku TV : Roku TV è un sistema operativo presente su diversi marchi di televisori. È noto per la sua vasta gamma di app e canali disponibili e per la semplicità d'uso. Roku offre anche funzionalità di ricerca universale e compatibilità con assistenti vocali.

: Roku TV è un sistema operativo presente su diversi marchi di televisori. È noto per la sua vasta gamma di app e canali disponibili e per la semplicità d'uso. Roku offre anche funzionalità di ricerca universale e compatibilità con assistenti vocali. Fire TV: sviluppato da Amazon, Fire TV è utilizzato principalmente sui dispositivi Fire TV e su alcuni modelli di televisori. Offre un'interfaccia utente intuitiva, accesso a Amazon Prime Video e una vasta gamma di altre app. È compatibile con Alexa per il controllo vocale.

Quanto costa mediamente una smart TV?

Il costo di una smart TV può variare significativamente in base a diversi fattori, come la marca, le dimensioni dello schermo, la risoluzione e le funzionalità aggiuntive. Di seguito trovate qualche esempio con una breve descrizione dei tratti distintivi di ciascuna fascia di prezzo.

Fascia bassa:

Di norma, le smart TV entry level con schermi da 32 a 43 pollici e risoluzione Full HD, partono da circa 150€ rimangono entro il range dei 500€. Questi modelli non brillano per qualità costruttiva o luminosità, spesso sono privi di schermi anti riflesso e hanno sistemi operativi meno reattivi e aggiornati dei modelli più costosi. Nella gran parte dei casi i modelli di fascia basa utilizzano pannelli LED standard.

Fascia media

Le smart TV che rientrano nella fascia media hanno schermi da 50 a 65 pollici e risoluzione 4K, oscillano tra i 500 e i 1.500€. Queste TV condividono spesso diverse funzioni con i modelli di fascia alta, a partire dalla risoluzione e ai sistemi operativi fino alle specifiche audio. Mediamente hanno una buona qualità costruttiva e dispongono di tecnologie avanzate con pannelli Mini-LED, OLED, QD-OLED e Micro-LED. Spesso dispongono anche funzioni gaming dedicate e ottimi sistemi di upscaling integrati, motivo per cui potete trovarne diverse nella nostra guida dedicata ai migliori TV gaming.

Fascia alta

Per le smart TV di fascia alta con schermi da 65 pollici in su, risoluzione 4K o 8K, HDR avanzato e altre tecnologie premium che interessano anche il comparto audio, i prezzi superano abbondantemente i 1.000€ arrivando anche a diverse migliaia di euro per i modelli top di gamma. I TV di fascia premium dispongono di sistemi operativi aggiornati e super fluidi, comandi vocali, pannelli di alta qualità, frame rate elevati e funzioni dedicate per gaming e contenuti streaming.

Se volete una panoramica completa dei migliori smart TV disponibili oggi vi consigliamo di consultare la nostra guida all'acquisto dedicata.