Costruisci la storia della fotografia con questo set LEGO, ora in SCONTO!

Se siete appassionati di fotografia e amate i set LEGO da collezione, questa offerta su Amazon non potete lasciarvela sfuggire. Il set LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 è disponibile a soli 63,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 79,99€. Un'occasione imperdibile per aggiungere alla vostra collezione un pezzo iconico che celebra la storica fotocamera istantanea Polaroid.

Set LEGO Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo kit di costruzione LEGO per adulti riproduce fedelmente la leggendaria Polaroid OneStep SX-70, un simbolo della fotografia analogica. Ogni dettaglio è stato curato con estrema precisione, dal mirino allo spettro dei colori, fino alla manopola per la sensibilità alla luce. Inoltre, il modello include adesivi intercambiabili "OneStep" e "1000", permettendovi di personalizzare la fotocamera secondo il vostro gusto.

Ciò che rende questo set ancora più affascinante è la simulazione del funzionamento reale della Polaroid. Potete caricare una delle tre pellicole illustrate incluse nel set, raffiguranti l'inventore Edwin H. Land, la LEGO House e la sorella del fan-designer, e premere il pulsante rosso per "scattare" e "stampare" la foto, regalando un tocco di realismo e nostalgia.

Perfetto come idea regalo per fotografi e appassionati LEGO, questo set offre un'esperienza di costruzione creativa e rilassante, accompagnata da un libretto illustrato con interviste esclusive ai designer LEGO. Che si tratti di un compleanno o di un'occasione speciale, questa fotocamera LEGO sarà un regalo apprezzatissimo da collezionisti e nostalgici.

Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori set LEGO in preorder per ulteriori consigli!

