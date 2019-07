CozyCozy aggrega le offerte di alberghi e appartamenti di Booking, Expedia, Tripadvisor e gli altri

CozyCozy è un sito gratuito che aggrega tutti i principali servizi di prenotazione per alberghi, appartamenti e stanze.

Cozycozy.com è un servizio online gratuito che consente di agevolare la ricerca di alberghi, appartamenti e stanze per le vacanze, aggregando tutte offerte di Booking (Booking.com, Priceline, Kayak, Agoda), Expedia (Expedia, Hotels.com, HomeAway, Trivago) e TripAdvisor (TripAdvisor, HouseTrip, Oyster). In pratica quasi un concorrente di Google,dato che anche questo mostra mappe e informazioni dettagliate.

In pratica CozyCozy aiuta gli utenti mettendo insieme decine di servizi diversi in un’unica interfaccia. Dopodiché stabilendo una serie di parametri, come luogo, date, numero di ospiti, tipologia di struttura si ottengono tutte le offerte disponibili con prezzi in evidenza e anche i voti delle recensioni. Inoltre vi sono anche suggerimenti e proposte organizzati per temi. Ad esempio c’è un’ampia lista di strutture insolite

Un dettaglio importante è che le prenotazioni poi non vengono gestite dal sito ma tramite link si viene indirizzati direttamente sulle pagine dei vari servizi partner. Al momento cozycozy è localizzato in lingua francese, ma è un limite facilmente aggirabile dato che di fatto ciò che interessa è individuare l’offerta giusta in qualsiasi luogo del mondo. La prospettiva però è quella di sbarcare su altri mercati.

La startup CozyCozy recentemente ha raccolto 4 milioni di euro di finanziamenti da Daphni, CapDecisif, Raise e altri business angel come ad esempio Xavier Niel, il patron di Iliad.