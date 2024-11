Cucinare sano non è mai stato così smart: questa friggitrice fa tutto da sola, anche lo yogurt!

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria che rivoluzionerà il vostro modo di cucinare, combinando tecnologia all'avanguardia e attenzione alla salute, allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta. La Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L è ora disponibile a soli 69,99€ con un risparmio di 60€ rispetto al prezzo di listino di 129,99€, grazie anche ad un coupon disponibile solo per i nuovi clienti che vi permette di risparmiare ulteriori 10€, presentandosi come una soluzione completa per chi desidera preparare piatti gustosi riducendo drasticamente l'utilizzo di grassi.

Friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, chi dovrebbe acquistarla?

Questo dispositivo si rivela perfetto per chi desidera abbracciare uno stile di vita più salutare senza rinunciare al gusto. La sua capacità extra-large di 6.5 litri la rende ideale per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici, permettendo di cucinare facilmente un pollo intero o grandi quantità di pietanze in una volta sola.

La vera rivoluzione sta nelle sue caratteristiche tecniche avanzate. Il sistema di riscaldamento a convezione a 360° garantisce una cottura uniforme senza necessità di girare gli alimenti, mentre la funzione di sgrassatura dedicata può ridurre i grassi fino all'88.3% rispetto alla frittura tradizionale. Le 12 modalità di cottura preimpostate permettono di spaziare dalla frittura alla preparazione dello yogurt, passando per l'essiccazione della frutta.

L'integrazione smart è un altro punto di forza: attraverso l'app Mi Home/Xiaomi Home, avrete accesso a 100 ricette cloud e potrete controllare la cottura anche da remoto. La programmazione intelligente fino a 24 ore vi permetterà di trovare la colazione pronta al risveglio, mentre il supporto all'Assistente Google trasforma la cucina in un ambiente davvero smart.

Disponibile a soli 69,99€, grazie anche al coupon disponibile in pagina, la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L rappresenta un investimento intelligente per chi desidera modernizzare la propria cucina. Con un intervallo di temperatura da 40°C a 220°C, il controllo preciso della cottura e la facilità di pulizia grazie al rivestimento antiaderente, questo dispositivo si distingue come una soluzione completa per una cucina sana, tecnologica e conveniente.

