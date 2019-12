DAZN per i clienti TIM e TIMVision: nuovi abbonamenti a partire da oggi

Il servizio streaming sportivo DAZN adesso è disponibile per i clienti TIM e TIMVision. Da oggi gli abbonati TIM (ADSL e fibra) possono attivare con un’unica offerta a 29,99 euro/mese sia i servizi DAZN che NOW TV e vedere un’ampia offera di contenuti sportivi con il TIM Box.

Previsto anche il singolo abbonamento DAZN, che per i clienti TIM costa 9,99 Euro/mese con addebito direttamente in bolletta. Non solo, gli abbonati TIMVision potranno sottoscrivere un unico abbonamento e vedere anche l’offerta DAZN per seguire 3 partite per ogni turno della Serie A TIM e tutti i match della Serie B.

“Inoltre, gli appassionati di calcio potranno vivere le emozioni di alcune tra le migliori competizioni europee come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, quelle sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana, insieme ad altri campionati internazionali come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League”, ha spiefato TIM.

L’offerta però non prevede solo calcio ma anche il grande spettacolo degli sport americani come National Football League (NFL) e Major League Baseball (MLB), la boxe, l’hockey su ghiaccio e le arti marziali miste, i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup) e la Champions League di pallavolo (CEV).

In sintesi con TIMVision oggi si ha accesso con abbonamenti svincolati anche a Netflix, Infinity, Now TV e adesso anche DAZN. L’offerta complessiva comprende quindi migliaia di film e serie TV, nonché sport di ogni disciplina, documentari, una selezione di programmi televisivi di Sky e Mediaset, cartoni animati e ultime novità a noleggio.