Di' addio al bar di sabato mattina: ci pensa la tua De'Longhi a farti caffè e cappuccino!

De'Longhi Dedica, il bar direttamente a casa tua per un caffè da urlo!

La De'Longhi Dedica è l'acquisto ideale per gli amanti del caffè che vivono in appartamenti con spazi ridotti ma non vogliono rinunciare a un espresso di qualità. Con il suo design compatto di soli 15 cm di larghezza e la struttura interamente in metallo, si adatta perfettamente a qualsiasi cucina moderna senza sacrificare l'eleganza. È particolarmente consigliata a chi desidera preparare diverse tipologie di bevande a base di caffè grazie al montalatte regolabile che permette di schiumare sia latte tradizionale che vegetale per cappuccini e latte macchiato.

Per chi ha ritmi frenetici, questa macchina rappresenta una soluzione eccellente: si riscalda in soli 40 secondi e dispone della funzione di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo, ideale per i più distratti o per chi esce di casa di fretta. La personalizzazione del caffè tramite la Funzione Flow Stop soddisfa le esigenze dei più esigenti, permettendovi di regolare la lunghezza dell'espresso secondo i vostri gusti. Il serbatoio trasparente da 1 litro, facilmente estraibile, rende la manutenzione semplice e veloce.

La De'Longhi Dedica è una macchina da caffè espresso manuale realizzata interamente in metallo, con un design compatto di soli 15 cm di larghezza. Dotata di montalatte regolabile, vi permette di creare facilmente cappuccini e latte macchiato, anche con bevande vegetali. La funzione Flow Stop consente di personalizzare la lunghezza del caffè, mentre il riscaldamento rapido di 40 secondi vi fa gustare l'espresso in tempi record. Include spegnimento automatico dopo 9 minuti e un serbatoio trasparente da 1 litro facilmente estraibile. Attualmente in offerta a 156,99€ invece di 203,99€, la De'Longhi Dedica rappresenta un'ottima scelta per chi desidera un espresso di qualità bar direttamente a casa.

