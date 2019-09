Diventa Bartender con Docety e Elia Calò

Diventa bartender professionista o approfondisci le tue competenze nel settore con il corso per Bartender tenuto da Elia Calò su Docety.

Docety è una piattaforma di e-learning nata dall’idea di Nicola Palmieri e Mario Palladino, in arte Redez e Synergo, youtuber del canale Quei Due Sul Server, e di Michele Forlante. Progetto che si è dimostrato un successo sin da subito, con decine di corsi a disposizione degli utenti e una campagna di crowdfunding andata a gonfie vele.

Tutti i corsi, infatti, permettono agli studenti di interagire con un professionista del settore scelto, imparando nuovi argomenti, di approfondire quanto già appreso o semplicemente di migliorarsi nell’aspetto tecnico e umano. Tra i tanti corsi disponibili risulta particolarmente innovativo e interessante il Corso base di Bartending, tenuto dall’insegnante Elia Calò.

Calò ha fatto della propria passione un lavoro, con anni di esperienza, conoscenze fantastiche e tanto studio, che lo hanno portato a fare una scelta drastica: dopo una serie di esperienze internazionali in Inghilterra, Austria e Thailandia, il ritorno nella terra natale, la Puglia, per valorizzarla e farla conoscere non solo nel suo territorio ma in tutto il mondo.

La passione di Elia nasce sin da piccolo quando, seguendo l’esempio dei genitori, muove i primi passi nel mondo della ristorazione. L’adolescenza lo vede protagonista di studi alberghieri dove matura una profonda competenza nelle più rinomate strutture a livello internazionale, esperienze che lo portano a diventare un’eccellenza come mixologist ed esperto di cocktail. Ma l’amore per la terra natia lo ha poi spinto a trasudare le conoscenze acquisite nella ricerca nella tradizione fino a creare un amaro unico al mondo, che diventa simbolo e frutto della sua vita e nato dalla sapiente lavorazione della santoreggia pugliese, un’erba tipica della macchia mediterranea, ma anche altri prodotti come il liquore di Pino d’Aleppo e la punta di diamante di tutta la produzione, ovvero il Vermouth Mita.

Fondamentale per il percorso di Calò è la conoscenza con Fulvio Piccinino, già creatore di “Saperbere.com” e del libro “Esperienza Vermouth”. Calò ha poi aperto una pagina Facebook, un profilo Instagram e anche un canale YouTube dedicato, “Il giardino sotto il naso”, dove condivide la sua passione con gli utenti che lo seguono.

Ma non finisce qui: su Docety, infatti, il corso tenuto da Elia Calò mette a disposizione degli appassionati, che puntano a diventare professionisti del settore, una serie di conoscenze per padroneggiare le tecniche necessarie che portano alla preparazione di cocktail equilibrati per clienti e ospiti.

Il corso si divide in più lezioni, tra cui troviamo:

Attrezzature del bar e loro uso (competenza necessaria per chi parte da zero);

Tecnica di produzione della maggior parte dei prodotti alcolici del bar, con approfondimenti per quanto riguarda la fermentazione e la distillazione;

Come si produce un distillato e come vanno usati nei cocktail;

Le principali differenze tra liquori, amari, bitter e il loro uso;

Come creare un cocktail equilibrato per soddisfare le esigenze e il palato dei clienti;

Le diverse tecniche di versaggio e preparazione, che daranno la base per liberare l’estro creativo del barista per inventare il proprio “Drink”;

Trucchi e consigli per migliorare il servizio al cliente.

La durata del corso è di 270 minuti e lo studente avrà anche la possibilità di prenotare una lezione one-to-one con il docente, come tutti i corsi offerti da Docety, in modo da chiarire eventuali dubbi o approfondire alcune richieste.

Un corso, accessibile tramite questo link, che in un semplice click consentirà a chi lo segue di assorbire le conoscenze acquisite da Elia Calò, per ottenere la giusta motivazione per diventare un’eccellenza in quello che fate. Elia crede molto nella sua missione e ritiene che sia giunto il momento di trasmettere ad altri questa passione, con l’obiettivo di continuare a sperimentare e divertirsi in quello che si crea per evolversi e crederci sempre e in ogni momento.