DJI Mini 2 SE: drone ultraleggero al prezzo più BASSO di sempre!

Quella della dronistica è una passione che affascina moltissime persone anche se, va detto, non sempre i droni sono proposti ad un prezzo per tutti, ed anzi spesso proprio il prezzo è il primo scoglio da superare per molti aspiranti piloti.

DJI Mini 2 SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DJI Mini 2 SE è perfetto per chi cerca un drone leggero e compatto, e magari è soprattutto alla ricerca di un prodotto di livello con cui cominciare a sparatichirsi in volo. Parliamo di un dispositivo dal peso irrisorio, che con i suoi 249 g può comodamente stare nel palmo di una mano, e può quindi essere riposto con facilità in una borsa, uno zaino o, perché no, nel bauletto di una moto.

Ideale per escursioni, viaggi o giornate in spiaggia, si tratta di un drone facile da pilotare (e per questo perfetto per i neofiti), ma che può comunque riservare grandi sorprese anche ai più esperti, vista la sua velocità sostenuta e la sua maneggevolezza.

Progettato per offrire stabilità in volo anche con venti fino a 38 km/h, DJI Mini 2 SE si propone con una distanza di trasmissione video eccezionale, fino a 10 km, e con funzionalità intelligenti, come la modalità "QuickShots", che consente di ottenere riprese di qualità anche senza le skill di un pilota professionale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche.

