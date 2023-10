DJI Osmo Pocket 3: lo strumento giusto per i creator | Recensione

Cinque anni fa, DJI ha abbinato le sue telecamere per droni super-stabili a uno schermo delle dimensioni di un francobollo per creare l'Osmo Pocket, una minuscola telecamera nata per lo più per i vlogger. Si trattava di un prodotto rivoluzionario e quasi inaspettato, che ha continuato la sua evoluzione con la seconda declinazione giunta sul mercato nell’ottobre del 2020. Ora, a distanza di qualche tempo, nasce Osmo Pocket 3 che porta con sé una serie di migliorie non indifferenti.

Com’è fatto

Pocket 3 è ancora compatto e tascabile, un dettaglio che DJI tiene a sottolineare nell'elenco delle sue caratteristiche; un aspetto rilevante considerato l'aumento delle dimensioni e del peso delle fotocamere e degli smartphone di più alta gamma. La prima versione di questa action cam pesava 116 grammi, mentre la terza iterazione sale a 179 grammi. Nonostante questo aumento di peso, l'ergonomia rimane piacevole e il peso aggiuntivo contribuisce a dare una sensazione di maggiore solidità in mano. Questo incremento di peso è principalmente dovuto al sensore più grande, al display più ampio e alle dimensioni generali superiori.

La qualità costruttiva rispecchia l'impegno di DJI nel realizzare dispositivi resistenti che possano sopportare qualche urto e durare nel tempo. L'impugnatura si adatta perfettamente alla mano e qualora non fosse sufficiente il brand include un supporto aggiuntivo per chi avesse difficoltà.

Il dispositivo è stato costruito con grande precisione, con ciascun componente che si integra perfettamente con quelli adiacenti. Questo è evidente, ad esempio, dalla perfetta integrazione dello schermo con il corpo principale e dal supporto circolare del gimbal. Nonostante la necessità di ruotare lo schermo di 90 gradi, non sembra affatto fragile, e l'azione di bloccaggio magnetico alle estremità della rotazione è molto gradevole.

Un elemento distintivo del nuovo design è lo schermo da 2 pollici, un notevole miglioramento rispetto al display da 1 pollice di Pocket 2. Lo schermo è di tipo OLED e assicura una buona visibilità in tutti i contesti.

Specifiche

DJI mette un'enfasi significativa nell'orientare Pocket 3 verso i creatori di contenuti dei social media; l'introduzione di una modalità ritratto e la possibilità di effettuare lo streaming in diretta dimostrano chiaramente l'intenzione dell'azienda di rimanere al passo coi tempi. Anche se alcuni creatori più tradizionali potrebbero considerare queste nuove funzionalità superflue, non si può negare che questa combinazione di fotocamera e gimbal sia ideale per vlogger e creatori di contenuti per i social media.

Pocket 3 si avvantaggia della tecnologia ActiveTrack 6.0, che include il rilevamento automatico dei volti e l'inquadratura dinamica; entrambe queste funzionalità hanno dimostrato un funzionamento impeccabile, senza problemi o bug. La fotocamera riesce a tracciare oggetti di varie dimensioni, anche in condizioni di scarsa illuminazione e su diverse distanze.

Di seguito, tutte le specifiche di DJI Osmo Pocket 3:

DJI Osmo Pocket 3 DJI Osmo Pocket 2 Sensore 1-inch CMOS 1/1.7-inch Obiettivo 20mm f/2.0 20mm f/1.8 Schermo 2-inch (314x556, 700 Nits) 1-inch ISO 50-6400 (video), 50-16000 (low-light video) 100-6400 (video) Tempo di ricarica 32 mins (with DJI 65s PD charger) 73 minutes Autofocus ActiveTrack 6.0 ActiveTrack 3.0 Video bit-depth 10-bit 8-bit Dimensioni / Peso 139.7x42.2x33.5mm / 179g 124.7x38.1x30mm / 117g

Modalità di ripresa

Come detto in precedenza con DJI Osmo Pocket 3 potrete registrare video fino alla risoluzione 4K e 60 fps, con possibilità di coprire formati meno classici come 2.7K e 3K. Oltre ai classici video potrete anche creare piccole opere d’arte con le riprese in Timelapse, Motionlapse e Hyperlapse.

Differenza tra zoom 1.0x e 2.0x

Le foto sono scattare a una risoluzione di circa 9.4 Megapixel e potrete unicamente scegliere i formati 16:9 e 1:1, e attivare un conto alla rovescia di 3, 5 e 7 secondi. Potrete anche creare con un click dei panorami, evitando di muovervi come accade con uno smartphone, e lasciando che sia DJI Osmo Pocket 3 ad effettuare gli scatti necessari per creare il panorama, dovrete solo tenerla ferma per un paio di secondi.

Sono tre le modalità di stabilizzazione: “Segui” che effettua dei movimenti morbidi allo spostamento dell’inquadratura con l’ottica che vi seguirà nei movimenti. “Inclinazione bloccata” che blocca l’asse verticale, potrete tenere inquadrato un soggetto anche quando muovete DJI Osmo Pocket in alto o in basso. FPV invece è una modalità più libera e meno morbida nei movimenti, l’ideale per chi padroneggia con questi strumenti già da qualche tempo.

In tema video invece, per quanto riguarda l'audio, non ci sono cambiamenti significativi rispetto al Pocket 2. La versione Creator Combo include un microfono wireless esterno e un piccolo antivento, ideale per i vlogger che desiderano muoversi senza essere legati a un computer. La connessione tra il Pocket 3 e il trasmettitore del microfono richiede un po' di pratica, ma una volta compresa la procedura, non è eccessivamente complicata. È anche possibile collegare il Pocket 3 a qualsiasi microfono USB-C digitale esterno che supporti il formato 48K/16 bit.

Autonomia

Ogni action cam deve bilanciare la durata della batteria con il rischio di surriscaldamento. Nel caso del Pocket 3, la batteria è stata potenziata da 875 mAh a 1300 mAh, garantendo un notevole aumento dell'autonomia. In condizioni di temperatura ambiente normale, Pocket 3 può registrare circa 166 minuti a 1080p, 26 minuti in più rispetto al suo predecessore. Anche a 4K, Pocket 3 è in grado di offrire circa due ore di registrazione. La velocità di ricarica è incredibilmente rapida, con una carica completa che richiede soli 32 minuti, meno della metà del tempo impiegato da Pocket 2. Questo è un risultato notevole, considerando che l'80% della carica viene raggiunto in soli 16 minuti.

Chi dovrebbe acquistarlo

Dopo qualche giorno di utilizzo a chi consiglio questo prodotto? Se sei un creatore di contenuti su TikTok o Instagram, ti sarà interessante sapere che l'introduzione di una modalità di ripresa portrait (verticale) in 3K rende il processo di acquisizione video più fluido e più adatto ai social media. Grazie alla stabilizzazione Pocket 3, questo dispositivo si rivela ideale per creare ritratti di alta qualità da condividere online.

Inoltre, se ti piace realizzare slow-motion, Pocket 3 ti consente di registrare video in 4K a 120 fps (o 1080p a 240 fps), offrendoti una risoluzione eccezionale e la possibilità di rallentare il filmato fino a quattro volte. Per quanto riguarda l'audio durante le riprese, la possibilità di usare una unità esterna rende tutto più piacevole.

Tuttavia, se possiedi già una Osmo Action 4 o una action cam analoga, dovresti considerare attentamente se è necessario un ulteriore strumento. La stabilizzazione su queste fotocamere è notevole, e Pocket 3 potrebbe non offrire significativi miglioramenti in termini di qualità video e funzionalità.

Se scatti principalmente foto d'azione ad alta risoluzione, potresti trovare la risoluzione fin troppo contenuta rispetto ad altri prodotti.

Conclusioni

DJI dimostra ancora una volta di offrire prodotti all'avanguardia con Osmo Pocket 3, un dispositivo moderno e altamente capace che sfrutta una serie di avanzamenti tecnologici. Il risultato è un'esperienza di vlogging e creazione di video per i social media che non ha rivali in termini capacità e praticità.

Il sensore da 1 pollice dell'Osmo Pocket 3 rappresenta un notevole miglioramento nella qualità delle immagini, specialmente in situazioni di scarsa illuminazione. Inoltre, offre una gamma di modalità di scatto pratiche, tra cui ritratti e timelapse, rendendolo un aggiornamento versatile per le riprese video rispetto all'utilizzo di uno smartphone.

Le uniche criticità, al netto dell'aumento di prezzo rispetto alla precedente versione, sono l'assenza di una memoria interna e l'impossibilità di usare Osmo Pocket 3 in condizioni di meteo sfavorevole (non è tropicalizzata). DJI offre due versioni di Osmo Pocket 3: la versione base, da 549 euro, e quella "Creator Combo" ricca di accessori, da 689 euro.