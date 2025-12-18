Juventus vs Roma è uno degli appuntamenti più attesi della Serie A e catalizzerà l’attenzione degli appassionati il 20 dicembre alle ore 20:45. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e NOW, piattaforme che consentono di seguire il match in modo semplice e immediato, sia da casa sia in mobilità. Una soluzione ideale anche per chi si trova all’estero o per chi preferisce la comodità dello streaming rispetto alla visione tradizionale in TV, senza rinunciare alla qualità del live e agli approfondimenti pre e post gara.

Dove vedere Juventus - Roma in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Arrivando al confronto dell’Allianz Stadium, Juventus e Roma portano con sé una recente tradizione di grande equilibrio. Gli ultimi tre incroci in Serie A tra bianconeri e giallorossi sono infatti terminati in pareggio, una sequenza piuttosto rara se si considera che solo una delle sei sfide precedenti si era chiusa senza un vincitore (con quattro successi juventini e uno romanista). Per ritrovare quattro pareggi consecutivi tra queste due squadre nel massimo campionato bisogna addirittura tornare al 1985, segno di come questa rivalità sappia spesso regalare confronti tesi e combattuti fino all’ultimo minuto.

Dal punto di vista dei risultati complessivi, la Roma ha storicamente faticato contro la Juventus negli ultimi anni. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro i bianconeri (5 pareggi e 4 sconfitte): il successo per 1-0 del 5 marzo 2023, firmato da Gianluca Mancini. Inoltre, dalla stagione 2020/21, la percentuale di vittorie della Roma contro la Juventus (10%) è tra le più basse, superiore solo a quelle registrate contro Milan e Napoli, entrambe ferme al 9%.

La Juventus, dal canto suo, può contare su un rendimento interno decisamente favorevole contro la Roma. I bianconeri hanno vinto 11 delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A contro i giallorossi (2 pareggi e una sconfitta), mantenendo la porta inviolata in ben 10 occasioni. Un dominio parziale che, però, è stato leggermente attenuato di recente: due delle ultime tre sfide interne tra Juve e Roma in campionato si sono infatti concluse in pareggio, confermando come l’equilibrio sia tornato a essere un elemento centrale di questo grande classico del calcio italiano.

Probabili formazioni Juventus - Roma

JUVENTUS (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.