Se siete appassionati di videogiochi, probabilmente state cercando modi intelligenti per giocare senza dover acquistare subito una console costosa. Con Amazon Fire TV, potete fare esattamente questo: grazie alla compatibilità con l’app Game Pass e a un’offerta speciale su controller Xbox, la vostra Fire TV diventa praticamente una Xbox. Installando l’app Game Pass su molti dispositivi Fire TV, avrete accesso a un’ampia libreria di giochi, pronta per essere giocata sul vostro televisore di casa.

Un’offerta imperdibile per chi ama i giochi

Acquistando un Amazon Fire TV Stick idoneo venduto e spedito direttamente da Amazon, riceverete uno sconto su un bundle composto da un controller Xbox e un abbonamento di un mese a Game Pass Ultimate. Questa promozione permette di iniziare subito a giocare senza ulteriori acquisti e trasforma la vostra esperienza televisiva in qualcosa di interattivo e divertente.

Dopo aver completato l’acquisto della Fire TV Stick, riceverete via e-mail un codice sconto da utilizzare per riscattare il bundle Xbox e Game Pass. È importante ricordare che ogni cliente può richiedere un’offerta al massimo, quindi assicuratevi di approfittare di questa opportunità quando effettuate l’acquisto. In questo modo, potrete ottenere il massimo dal vostro investimento, risparmiando e avendo subito tutto il necessario per iniziare a giocare.

Grazie alla possibilità di installare l’app Game Pass su molti dispositivi Fire TV, potrete accedere a giochi di alta qualità senza possedere una Xbox vera e propria. Con il controller incluso e l’abbonamento Game Pass, la vostra Fire TV si trasforma in una console versatile, pronta a offrire ore di divertimento per tutta la famiglia o per le vostre sessioni di gioco più intense. È un modo semplice ed economico per portare l’esperienza Xbox direttamente nel vostro salotto.

