La sfida tra Bologna e Juventus, in programma il 14 dicembre alle 20:45, è uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, rendendolo facilmente accessibile sia per chi desidera seguirlo comodamente da casa, sia per chi si trova all’estero e non vuole perdersi un incontro che promette equilibrio e intensità. Una partita da non perdere, anche alla luce del recente storico tra le due squadre.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Bologna - Juventus in TV e streaming

La partita Bologna vs Juventus è prevista per le 20:45 del 14 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Negli ultimi anni, il Bologna e Juventus hanno dato vita a confronti equilibrati: le ultime cinque sfide di Serie A si sono concluse tutte in parità, tre delle quali con il punteggio di 1-1. Nessuna delle due formazioni è mai arrivata a collezionare sei pareggi consecutivi negli incroci diretti in campionato, e questo rende il match del Dall’Ara ancora più interessante dal punto di vista statistico.

Il Bologna arriva a questo incontro con il peso della recente sconfitta interna contro la Cremonese. Un passo falso che i rossoblù vorranno evitare di replicare: non perdono due gare casalinghe consecutive in Serie A da gennaio 2022, una serie di tre ko che vide proprio la Juventus infliggere il secondo, con Sinisa Mihajlović ancora in panchina. La formazione di casa cercherà quindi una prestazione solida per tornare a far valere il fattore campo.

La Juventus, dal canto suo, vive un momento altalenante lontano da Torino: tre sconfitte nelle ultime cinque trasferte (con un solo successo e un pareggio) rappresentano un dato insolito per i bianconeri, che in precedenza avevano subito lo stesso numero di ko in ben 25 partite esterne. Inoltre, la squadra ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 13 gare in trasferta di Serie A, segnale di una solidità difensiva non più granitica come in passato. Un dato che potrebbe rendere la sfida del Dall’Ara ancora più aperta e imprevedibile.

Probabili formazioni Bologna - Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1 ): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.