Genoa e Inter si affrontano il 14 dicembre alle ore 18:00 in una sfida molto attesa della Serie A, un appuntamento che promette intensità e peso in classifica. Il match sarà trasmesso in diretta sia su DAZN sia su Sky, offrendo diverse soluzioni per seguirlo comodamente da casa. Per chi si trova all’estero o preferisce la visione in streaming, l’app DAZN rimane la scelta più immediata, mentre Sky garantisce copertura tramite le proprie piattaforme digitali. Un incrocio ad alta quota, dunque, che sarà accessibile senza difficoltà anche per chi non potrà essere allo stadio.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Genoa - Inter in TV e streaming

La partita Genoa vs Inter è prevista per le 18:00 del 14 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky.

Come arrivano le due squadre

Il Genoa si presenta a questo appuntamento con la consapevolezza di dover compiere un’impresa per tornare alla vittoria contro l’Inter. L’ultimo successo rossoblù risale infatti al 2-0 casalingo del 17 febbraio 2018, firmato dall’autorete di Andrea Ranocchia e dal gol di Goran Pandev, allora con Davide Ballardini in panchina. Da quel giorno sono passate 12 sfide di campionato, che hanno visto prevalere i nerazzurri in nove occasioni, con tre soli pareggi. Al Ferraris, però, la tradizione recente è più incoraggiante per il Grifone: le ultime tre sfide interne di Serie A contro l’Inter sono terminate tutte in parità, e i liguri puntano a prolungare una serie che non raggiunge quattro segni “X” consecutivi dal lontano periodo 1974-1982.

Dall’altra parte l’Inter arriva con un ruolino di marcia solido: i nerazzurri hanno conquistato 30 punti nelle prime giornate, appena uno in meno rispetto ai 31 ottenuti nelle 14 partite iniziali della stagione 2024/25. La formazione milanese, negli ultimi anni, si è spesso distinta per partenze brillanti: in cinque delle sei stagioni precedenti, infatti, aveva già superato quota 30 punti a questo punto del torneo, con la sola eccezione dei 27 del campionato 2022/23. Una continuità che testimonia la capacità della squadra di mantenere alti ritmi e prestazioni, caratteristiche che cercherà di confermare anche sul difficile campo di Marassi.

Il confronto fra Genoa e Inter porta con sé una lunga tradizione e un carico di statistiche che impreziosisce la partita. I rossoblù vogliono interrompere un tabù che dura da quasi sette anni, mentre la squadra di Inzaghi punta a mantenere il passo delle grandi e a non perdere terreno in classifica. Con due momenti diversi ma motivazioni forti da entrambe le parti, l’incontro si preannuncia equilibrato, intenso e carico di significati, oltre che facilmente accessibile per chiunque voglia seguirlo in streaming o in diretta televisiva.

Probabili formazioni Genoa - Inter

GENOA (3-5-2) : Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

: Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.