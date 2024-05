Dyson: acquista il tuo aspirapolvere ed ottieni fino a 150€ di rimborso!

Se siete possessori di un aspirapolvere Dyson, che non sia uno degli ultimi V15 Detect Submarine o Dyson Gen5detect, avete l'opportunità di passare agli ultimi due top di gamma dell'azienda beneficiando di un rimborso di 150€ per il vostro vecchio modello. Per coloro che possiedono un aspirapolvere di un'altra marca, Dyson estende un'offerta simile con un rimborso di 100€, il tutto entro il 2 giugno.

Rimborso Dyson, perché approfittarne?

La risposta è semplice: si tratta di un'ottima occasione per aggiornare il vostro vecchio aspirapolvere con una tecnologia più avanzata ed efficiente, garantendo al contempo un risparmio significativo. Nonostante alcuni modelli Dyson del passato siano ancora oggi validi, i nuovi V15 Detect Submarine e Dyson Gen5detect sono dotati delle ultime innovazioni in termini di potenza di aspirazione, efficienza energetica e capacità di filtrazione, migliorando notevolmente la pulizia della casa.

Inoltre, il programma di rimborso offre un incentivo finanziario per sostituire apparecchi più vecchi e meno efficienti, supportando così anche un approccio più sostenibile al consumo. Approfittare di questa offerta non solo modernizza il vostro equipaggiamento per la pulizia, ma contribuisce anche alla riduzione degli sprechi elettronici, favorendo il riciclo di vecchi dispositivi.

Aderire è facile: dopo aver acquistato un V15 Detect Submarine o un Dyson Gen5detect, occorre che vi rechiate a questa pagina e inserire i dati richiesti. Otterrete un'etichetta di spedizione, che vi servirà per spedire il vostro vecchio aspirapolvere. Fatto ciò, entro 45 giorni riceverete il rimborso che, ribadiamo, può essere di 100€ o 150€ a seconda del modello che possedete.

