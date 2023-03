La pulizia di pavimenti, tessuti e superfici di vario genere è uno degli step più importanti e impegnativi della routine quotidiana. Proprio per questo, decidere di semplificare la vostra routine con l’acquisto un buon aspirapolvere può essere la scelta migliore, in particolare modo se contate di acquistare un top di gamma a marchio Dyson. Al momento, infatti, avrete la possibilità di portare a casa il Dyson V12 Detect Slim Extra a un prezzo scontato del 18%!

Solo fino a esaurimento scorte, sarà disponibile ad appena 599,00€ invece di 679,00€. Un costo davvero più che ridotto, tenendo presente che con questa versione otterrete moltissimi accessori per trattare tappeti, divani, sedili della macchina e altro ancora.

Tutte le caratteristiche tecniche di questo modello ne assicurano un grado d’eccellenza impareggiabile, in primis il motore digitale Dyson Hyperdymium di cui è dotato. Quest’ultimo, infatti, è pensato appositamente per raggiungere 150AW di potenza e ben 125.000 giri al minuto, riuscendo quindi ad aspirare anche la polvere più invisibile, capelli e peli dei vostri animali domestici.

Come vi accennavamo anche nell’introduzione, con l’acquisto avrete inclusi anche ben 6 accessori differenti e super versatili, tra cui 3 fantastiche spazzole in grado di adattarsi a ogni necessità. La prima è la Laser Slim Fluffy dal profilo molto basso, con setole in nylon e filamenti in fibra di carbonio perfetti per raggiungere gli spazi più stretti, oltre a un laser pensato per scovare anche lo sporco più nascosto.

La seconda è la Direct Drive, ideata per pulire in profondità anche i tessuti, rendendo più facile la manutenzione di tappeti, tende e addirittura materassi. Infine, va citata la mini turbo spazzola anti-groviglio, la scelta giusta per rimuovere e districare peli e capelli da divani e cucce. Non meno importante, il Dyson V12 Detect Slim Extra è dotato di una stazione di ricarica a muro, a cui basterà attaccarlo per ottenere il massimo della potenza in appena un paio d’ore e riprendere a pulire la vostra casa!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!