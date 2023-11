Eccezionale smart TV Panasonic da 55" in sconto del 15%

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una smart TV davvero incredibile. Potrete, infatti, approfittare dello sconto del 15% sulla Panasonic TX-55MZ700E da 55", uscita nel 2023 e disponibile a soli 1.059,00€ invece di 1.239,00€!

Panasonic TX-55MZ700E, chi dovrebbe acquistarla?

Consigliamo l'acquisto della smart TV Panasonic TX-55MZ700E a coloro che desiderano avere la certezza di star acquistando un modello dotato di uno dei migliori pannelli sul mercato. Grazie al suo schermo OLED 4K e al supporto HDR, infatti, vi stupirà per i suoi colori ultra-realistici, per il contrasto brillante e i neri profondi. Inoltre, l'integrazione di Android TV e Google Assistant la rendono ideale per chi cerca non solo un televisore, ma anche un centro di intrattenimento completo, dalla quale potrete accedere facilmente alle vostre piattaforme streaming preferite.

L'offerta, poi, è particolarmente attraente anche per gli appassionati di gaming grazie alla modalità HDMI 2.1 Auto Low Latency e al supporto VRR che garantiscono un gioco fluido e privo di lag. Infine, la smart TV è equipaggiata con il sistema di altoparlanti Dolby Atmos, i quali creeranno un'esperienza audio coinvolgente, a prescindere che decidiate di riprodurre film, serie tv o videogiochi.

Insomma, l'offerta sulla Panasonic TX-55MZ700E rappresenta l'opportunità di portare a casa un prodotto tecnologicamente avanzato a un prezzo decisamente vantaggioso. Quindi, se siete alla ricerca di un modello capace di offrire alta qualità visiva e audio, non possiamo che consigliarvela, soprattutto perché avrete anche modo di dilazionare il pagamento optando per le rate mensili senza interessi con Cofidis.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

