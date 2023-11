Black Friday Amazon: le offerte in tempo reale da non perdere!

FINALMENTE CI SIAMO! Con la mezzanotte di oggi, 17 novembre, partono finalmente le tanto attese offerte del Black Friday 2023. Come da consuetudine, i festeggiamenti più attesi sono quelli di Amazon che, a partire da oggi, ci terrà compagnia con una moltitudine di offerte, fino al prossimo 27 novembre, che corrisponde a un altro giorno dedicato agli sconti, ovvero al "Cyber Monday".

Avrete ben 10 giorni per approfittare di sconti e promozioni da capogiro, e vi ricordiamo che sono già attive molte offerte anche su altri tra i principali store di elettronica ed elettrodomestici, anche se non tutte saranno disponibili fino al 27 di novembre, tra le varie ci sono comunque occasioni che potrebbero meritare, quanto meno, una rapida occhiata tra le pagine degli store.

Tornando invece ad Amazon, con questo articolo, che ci impegneremo ad aggiornare IN TEMPO REALE per tutte le giornate dedicate al Black Friday 2023, avrete a disposizione una serie di offerte, spesso limitatissime per stock e tempo di acquisto, che il nostro team selezionerà per voi minuto dopo minuto, onde offrirvi un servizio mai visto prima, quanto meno sulle nostre pagine e che potete trovare in versione completa anche sulla nostra pagina dedicata al Black Friday 2023.

Qualora, poi, tutto questo non vi basti, vi ricordiamo anche che offerte WOW, Offerte Lampo o, ancora, gli sconti che i vari portali proporranno con i prezzi più bassi di sempre, saranno disponibili (anche qui, in tempo reale) sui nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte: nello specifico potrete consultare quello dedicato alle offerte generiche, quello con gli sconti su Hardware & Tech ed addirittura uno dedicato all'abbigliamento ed ai prodotti per lo sport.

Vi ricordiamo inoltre che, seppur le offerte del Black Friday non siano soggette a limitazioni come quelle del Prime Day, anche in questo contesto val comunque la pena prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, a nostro avviso un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping di questo Black Friday 2023, e qualora non siate mai stati abbonati al servizio, vi ricordiamo che i primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, e che Amazon Prime vi garantirà anche una serie di eccezionali servizi aggiuntivi, tra cui Amazon Prime Video e persino il neonato servizio Amazon Luna dedicato al gaming!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo!

A questo punto non ci resta che lasciarvi alla nostra selezione di offerte IN TEMPO REALE, buono shopping!

Black Friday 2023: le offerte in tempo reale

17 novembre 00:15

17 novembre 00:00

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!