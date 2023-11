Ecco quali nuovi posti di lavoro arriveranno in Italia grazie all'IA

Uno studio condotto da EY, ManpowerGroup e Sanoma Italia ha analizzato l'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) sul mercato del lavoro in Italia fino al prossimo 2030.

Attualmente, secondo lo studio, non si osserva una sostituzione significativa del lavoro umano con l'IA, ma si prevede una crescita della domanda di lavoro fino al 2024, seguita da un rallentamento nel 2027, quando l'adozione diffusa delle soluzioni offerte dalla IA generativa, e dalla robotica avanzata, diventerà più significativa.

L'IA influenzerà negativamente la domanda di professionisti a livello di qualifica media, come tecnici, operatori di impianti, lavoratori logistici e impiegati con mansioni legate alla gestione dei dati.

Tuttavia, in nove settori su 23, la domanda di lavoro aumenterà per via dell'IA, inclusi settori come: telecomunicazioni, public utilities, chimica, servizi di cura, servizi di educazione e formazione.

Settori come banche e assicurazioni, che hanno già avviato processi di ristrutturazione basati sui dati, vedranno, infine, diminuire le rispettive domande di lavoro.

Pixabay

L'indagine prevede un aumento della richiesta di professioni tecniche, e ad alta qualifica, non solo nell'ambito dell'informatica, e della tecnologia, ma anche nei servizi di cura, nell'istruzione e nell'inserimento socio-lavorativo.

La crescita riguarderà ingegneri, analisti di mercato, profili creativi, professioni legate alla sostenibilità e ai criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). Si prevede, inoltre, un aumento delle "green skills" per gestire lavori legati alla sostenibilità ambientale.

Il rapporto sottolinea l'importanza dell'adeguamento del sistema formativo per affrontare le sfide del cambiamento, promuovendo l'upskilling e il reskilling.

L'implementazione dell'IA nei processi di apprendimento, insieme all'orientamento nelle scuole secondarie, è essenziale per garantire la preparazione dei lavoratori alle nuove esigenze del mercato.

La sostenibilità e gli obiettivi ESG saranno sempre più cruciali, richiedendo competenze specifiche e creando opportunità nei "green jobs".