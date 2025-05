Project Motor Racing è un nuovo simulatore di guida dai produttori di Farming Simulator

GIANTS Software, la casa di sviluppo celebre per la serie Farming Simulator, si lancia nel mondo delle corse automobilistiche con un progetto ambizioso che promette di ridefinire il genere dei racing game. Project Motor Racing, il nuovo titolo in arrivo questo autunno su PC e console di ultima generazione, rappresenta una svolta significativa per lo studio svizzero, finora specializzato in simulazioni agricole. L'annuncio, accompagnato da un trailer (che è potete trovare qui) narrato dall'icona del motorsport Derek Bell, ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati per l'approccio equilibrato tra realismo tecnico e accessibilità.

La filosofia alla base di questo nuovo progetto sembra chiara: creare un'esperienza di guida che non intimidisca i neofiti pur soddisfacendo i puristi della simulazione. Il motore fisico, evoluzione del GIANTS Engine 10, è stato sviluppato in stretta collaborazione con team ufficiali e piloti professionisti, garantendo un modello di guida autentico ma adattabile a diversi livelli di esperienza. Questa versatilità potrebbe rappresentare la chiave di volta in un mercato dove spesso i simulatori di guida si polarizzano tra l'eccessivo tecnicismo e la semplificazione arcade.

L'offerta contenutistica appare già considerevole: ben 72 veicoli appartenenti a dieci categorie diverse tra modelli storici e contemporanei, che potranno sfrecciare su 27 circuiti internazionali. L'aspetto dinamico della simulazione sembra essere stato particolarmente curato, con condizioni meteo variabili, ciclo giorno/notte completo e un sistema di evoluzione della pista che modifica la traiettoria ottimale in base agli eventi di gara.

Non solo gare veloci e competizioni singole: Project Motor Racing punta a offrire un'esperienza completa con una modalità Carriera approfondita che permetterà ai giocatori di costruire il proprio percorso professionale nel mondo del motorsport. A questa si affiancheranno eventi online e gare multiclasse, caratteristiche ormai essenziali per qualsiasi titolo di guida contemporaneo che voglia posizionarsi tra i grandi del genere.

La presenza di gare multiclasse rappresenta un elemento particolarmente interessante, suggerendo la volontà degli sviluppatori di ricreare l'atmosfera di competizioni endurance come la 24 Ore di Le Mans, dove veicoli di diverse categorie condividono simultaneamente la pista, aggiungendo ulteriori strati di strategia e complessità all'esperienza di guida

Project Motor Racing si prepara quindi a sfidare giganti consolidati come Gran Turismo e Forza Motorsport in un anno particolarmente ricco per gli appassionati di simulazioni di guida. La scommessa di GIANTS Software è ambiziosa: trasferire l'esperienza maturata nelle simulazioni agricole in un genere completamente diverso, mantenendo però quella filosofia di accessibilità e profondità che ha decretato il successo mondiale di Farming Simulator.