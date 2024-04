Ecco tutte le promozioni SKY di aprile. Si parte da 14,90€ al mese

Siete alla ricerca di un metodo per guardare i vostri film e programmi TV preferiti oppure seguire i vostri sport del cuore e volete risparmiare rispetto ai classici abbonamenti? In tal caso non potete assolutamente perdervi le nuove promozioni di Sky, valide fino al 17 aprile!

Offerte Sky, quali sono?

Ci sono ben 3 promozioni attive su Sky al momento, delle quali potrete approfittare nella pagina dedicata.

Special Week Cinema : Sky TV e Netflix + Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi. A partire da 19,90€ al mese per 18 mesi anziché 44 € al mese.

: Sky TV e Netflix + Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi. A partire da 19,90€ al mese per 18 mesi anziché 44 € al mese. Promo Netflix : le serie e gli show di Sky TV e tutto Netflix senza interruzioni pubblicitarie, e con l’app Sky Go vedi i programmi Sky da subito. A partire da 14,90 € al mese per 18 mesi anziché 30 € al mese.

: le serie e gli show di Sky TV e tutto Netflix senza interruzioni pubblicitarie, e con l’app Sky Go vedi i programmi Sky da subito. A partire da 14,90 € al mese per 18 mesi anziché 30 € al mese. Special Week Sport: tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, tennis, coppe europee e tanti altri sport, con l'intrattenimento di Sky TV e Netflix a 24,90€ al mese per 18 mesi anziché 45 € al mese.

Offerte Sky, perché approfittarne?

Le promozioni di Sky sono principalmente rivolte a coloro che cercano un servizio di streaming per guardare film e serie TV. A differenza di un abbonamento comune a Netflix, la presenza di Sky TV consente di accedere a un vasto catalogo di serie TV e spettacoli nazionali e internazionali, spesso in contemporanea con gli Stati Uniti o in diretta TV. Ad esempio, è possibile seguire le nuove puntate di Pechino Express ogni settimana!

L'offerta Sky TV + Sky Sport è, invece, ideale per gli amanti dello sport, dato che potrete seguire tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, ma anche coppe europee, tennis, basket e tanti altri sport​​ grazie ai tantissimi canali dedicati.

Insomma, le promozione di Sky sono davvero imperdibili, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata dove potrete trovare maggiori informazioni e abbonarvi. Le offerte saranno valide solo fino al 17 aprile quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

