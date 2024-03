Pechino Express 2024, dove vedere la nuova stagione dell'imperdibile reality italiano

Oggi, 7 febbraio, prenderà il via la nuova stagione di Pechino Express, il popolarissimo reality tutto italiano condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal. Le 8 coppie in gara percorreranno "La Rotta del Dragone", passando per Vietnam, Laos e Sri Lanka in un'avventura che, come le scorse stagioni, si preannuncia davvero imperdibile. In questo articolo, dunque, vi spiegheremo dove vedere Pechino Express in TV e streaming, così da farvi trovare pronti per questa sera!

Pechino Express, dove vederlo?

Pechino Express, come gli scorsi anni, sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV. Se ancora non siete abbonati al servizio, però, potete farlo a partire da soli 6,99€ scegliendo l'offerta annuale di NOW TV, oppure quella mensile di 8,99€. A prescindere dalla vostra decisione, oltre a Pechino Express avrete a disposizione un catalogo vastissimo di serie tv e show italiane e internazionali, per cui si tratta di una promozione davvero ottima!

In alternativa potete optare per la nuova offerta lanciata da Sky che vi permetterà di provare per 30 giorni a tutti i contenuti Sky, Netflix e Paramount + a soli 9,00€. Alla fine del periodo di prova potrete poi decidere se abbonarvi o se restituire il decor al negozio Sky più vicino a casa vostra, ovviamente senza alcuna spesa extra. Insomma, un modo fantastico per provare il servizio e godere di migliaia di film e serie tv!

Come vedere Pechino Express 2024 se siete all'estero

Se siete all'estero e per questo non riuscite ad accedere ai contenuti italiani, tra cui la NOW TV e Sky, non disperate. La soluzione migliore è utilizzare una VPN , che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.