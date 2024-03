ECOVACS amplia la sua gamma di robot domestici: ecco le novità e le offerte

Quando si menziona ECOVACS, il pensiero corre immediatamente ai numerosi modelli di robot aspirapolvere prodotti dall'azienda, che si è affermata come leader del settore grazie alla sua gamma di prodotti di alta qualità e non solo. ECOVACS, però, sta gradualmente ampliando i suoi orizzonti, introducendo la sua avanzata tecnologia robotica in nuovi ambiti, quali i robot per la pulizia dei vetri e i robot tosaerba. Benché alcuni di questi innovativi dispositivi siano già disponibili sul mercato, di recente l'azienda ha lanciato nuove versioni di questi prodotti, inclusi gli ultimi modelli di robot aspirapolvere.

L'obiettivo di questo articolo è farvi conoscere questi nuovi prodotti, alcuni dei quali vengono offerti a prezzi promozionali per celebrarne il lancio. Desideriamo, inoltre, evidenziare che ECOVACS merita considerazione non solo per l'acquisto di robot aspirapolvere. Nonostante ci si possa mostrare scettici riguardo alla competenza dell'azienda in ambiti diversi da quello che le ha dato notorietà, è importante riconoscere che la stessa tecnologia applicata nei suoi prestigiosi robot aspirapolvere viene implementata anche nei robot tosaerba. Questo permette ai dispositivi di navigare e operare in modo intelligente, seguendo percorsi ottimizzati per garantire prestazioni eccellenti.

Perché conviene affidarsi a ECOVACS?

La filosofia di ECOVACS si basa sull'innovazione continua e sull'impegno verso la qualità e l'affidabilità, principi che si riflettono in ogni prodotto lanciato sul mercato. Gli utenti che scelgono ECOVACS non solo ottengono prodotti all'avanguardia, capaci di navigare e pulire gli spazi domestici con intelligenza artificiale, ma beneficiano anche di un'esperienza utente senza pari, grazie a prodotti intuitivi e facilmente gestibili tramite app dedicate. Come accennato, questo impegno verso l'innovazione e la facilità d'uso si estende anche al di fuori dei robot aspirapolvere, permettendo a ECOVACS di essere oggi un produttore di riferimento anche per altri tipi di robot domestici, come quelli per la pulizia dei vetri e i robot tosaerba.

L'apprezzamento degli italiani nei confronti della robotica

Nel contesto di un mondo sempre più tecnologico, gli italiani stanno mostrando una crescente fiducia verso i robot dedicati alla cura della casa, preferendo affidare a loro le faccende domestiche meno gradite per dedicare più tempo a sé stessi e ai propri cari. Una recente indagine condotta proprio da ECOVACS, getta luce sulle abitudini e sulle preferenze degli italiani riguardo alla pulizia domestica, rivelando tendenze interessanti e una chiara inclinazione verso l'adozione di queste soluzioni tecnologiche.

Il sondaggio evidenzia come la pulizia dei vetri sia considerata l'attività domestica meno amata dagli italiani, con un netto 37% dei partecipanti che la posiziona al primo posto tra i compiti domestici dai quali si libererebbero volentieri. Seguono la tosatura dell'erba, con il 18% delle preferenze e il lavaggio dei pavimenti, citato solo dal 14% dei rispondenti. Queste attività, spesso percepite come onerose e tediose, rappresentano il bersaglio ideale per l'intervento dei robot domestici intelligenti, capaci non solo di pulire vetri e pavimenti ma anche di prendersi cura del giardino.

L'indagine sottolinea inoltre un dato significativo: oltre la metà dei partecipanti (53%) apprezza l'utilizzo dei robot domestici, riconoscendo i vantaggi in termini di risparmio di tempo e riduzione della fatica. Le famiglie italiane sembrano poi abili nel reinvestire il tempo guadagnato, privilegiando momenti di qualità con famiglia e amici (37%) o concedendosi meritate pause di relax (30%).

I nuovi robot domestici di ECOVACS

Offerta lancio ECOVACS Winbot W2 OMNI

Si tratta del primo robot lavavetri dotato di una stazione base portatile, progettato per rivoluzionare il modo in cui vi occupate della pulizia delle superfici vetrate. Grazie alla sua stazione multifunzione all'avanguardia, questo robot rappresenta un salto qualitativo nel mondo della manutenzione domestica, promettendo una brillantezza dei vetri uniforme e una libertà di utilizzo assoluta.

I suoi punti di forza

La sua grande capacità interna, alimentata da una batteria al litio che assicura un funzionamento continuo, anche lontano da qualsiasi presa di corrente, fa sì che possiate pulire le finestre in completa autonomia, senza essere ostacolati da cavi o limitazioni di spazio. La stazione base non è solo un serbatoio di energia, ma anche il centro di controllo attraverso cui potrete gestire tutte le funzioni principali del robot con un semplice tocco. Dal riavvolgimento automatico del cavo alla selezione della modalità di pulizia preferita.

Il Winbot W2 OMNI porta la pulizia delle finestre a un nuovo livello grazie anche ai suoi ugelli tripli di spruzzatura, capaci di coprire ampie aree con precisione millimetrica. Questa tecnologia, unita a un sistema di memorizzazione intelligente delle posizioni, assicura una pulizia completa ed efficace su quasi ogni tipo di finestra. L'innovativo sistema di spruzzatura automatica, con i suoi tre ugelli, riesce a raggiungere perfino gli angoli più ostici, eliminando le macchie più difficili con una distribuzione dell'acqua ottimale.

E se parliamo di sicurezza, Winbot W2 OMNI esce vincitore anche da questo punto di vista. Grazie al suo innovativo sistema di guida antiscivolo, questo robot garantisce non solo una pulizia efficiente ma anche movimenti sicuri e stabili su qualsiasi superficie. Anche in caso di interruzione della corrente, il sistema di guida antiscivolo manterrà il robot attaccato alla superficie.

Disponibile da oggi su Amazon a 599€, il Winbot W2 OMNI viene offerto con un coupon di 50€, insieme a una soluzione di pulizia da 230 ml per un tempo limitato.

Vedi su Amazon

Offerta lancio ECOVACS Winbot W2

Così come il modello precedente, che era equipaggiato con una stazione base portatile, il Winbot W2 non si limita a essere un semplice apparecchio per la pulizia; rappresenta piuttosto la porta d'accesso a una nuova dimensione dell'igiene domestica. Con lui, ogni vetro, a prescindere dalla sua forma o grandezza, brillerà senza che gli utenti debbano impegnarsi in alcuno sforzo. È per questa ragione che il Winbot W2, insieme a suo fratello maggiore, si candida per entrare nelle case moderne come un prodotto indispensabile. Grazie alla sua tecnologia rivoluzionaria, promette di trasformare il modo in cui pensate alla pulizia delle superfici vetrate, rendendola più semplice ed efficace

I suoi punti di forza

Con un sistema di protezione a 10 livelli, che combina misure di sicurezza basate su hardware e software, questo robot offre una tranquillità senza precedenti, assicurando che le operazioni di pulizia siano non solo efficaci ma anche sicure. La tecnologia di nebulizzazione a spruzzo grandangolare a 3 ugelli garantirà che ogni spruzzo di acqua sia potente e mirato, dissolvendo lo sporco più ostinato e lasciando le finestre impeccabili, mentre il suo sistema antiscivolo e il nuovo motore senza spazzole porteranno l'efficienza di pulizia a livelli mai visti prima. In un periodo storico in cui la pulizia diventa sempre più automatizzata, l'ECOVACS Winbot W2 emerge come un pioniere del settore, promettendo di trasformare la noia della pulizia delle finestre in un'esperienza senza sforzo, sicura e piacevole.

Disponibile da oggi su Amazon a 499€, il Winbot W2 viene offerto con un coupon di 50€, insieme a una soluzione di pulizia da 230 ml per un tempo limitato.

Vedi su Amazon

ECOVACS GOAT G1-2000

Questo robot tagliaerba rappresenta un esempio eclatante della capacità di ECOVACS di sorprendere e innovare, estendendo la sua conoscenza tecnologica ben oltre il settore dei robot aspirapolvere. Grazie all'innovativa impostazione senza filo perimetrale, questo robot elimina la necessità di cavi e installazioni manuali. Un semplice tocco sull'APP attiverà una configurazione che utilizzerà segnali beacon per delimitare il perimetro, offrendo un'efficienza senza precedenti e una trasmissione del segnale immune da interferenze. Questo sistema non solo semplificherà l'impostazione, ma garantirà anche una copertura più ampia e accurata del prato

Il sistema di localizzazione TrueMapping con doppia visione, che ricorda un po' quello implementato nei robot aspirapolvere, combina fotocamere panoramiche e grandangolari con comunicazioni a banda ultra larga, assicurando un taglio perfetto e uniforme. Questa tecnologia non solo ottimizza le operazioni di falciatura, ma riduce anche il tempo necessario per mantenere il prato impeccabile, liberando tempo prezioso per godersi il proprio spazio esterno.

È presente anche la tecnologia 3D AIVI, che permette al robot di rilevare ed evitare ostacoli in modo autonomo, proteggendo piante, animali e persone presenti in giardino. E grazie sempre a queste telecamere, il robot funge anche da videosorveglianza. Attraverso l'APP, gli utenti potranno personalizzare il taglio, monitorare il loro giardino in tempo reale e ricevere suggerimenti intelligenti, facendo del G1-2000 un compagno indispensabile per ogni amante del giardinaggio.

ECOVACS GOAT G1-2000 è disponibile da oggi su Amazon al prezzo di 1.999€.

Vedi su Amazon

ECOVACS GOAT G1-800

In perfetta sintonia con le prestazioni del fratello maggiore, il GOAT G1-800 emerge come un essenziale alleato per la cura del giardino, di cui non saprete più fare a meno. La distinzione più evidente rispetto al modello analizzato poc'anzi è la sua capacità operativa, che si adatta da un'ampia estensione di 2000 metri quadrati a una più contenuta di 800 metri quadrati. Questa caratteristica lo rende ideale per coloro che hanno spazi verdi di dimensioni ridotte, garantendo sempre efficienza e precisione nella manutenzione dell'erba.

Oltre a mantenere il prato impeccabile, l'ECOVACS GOAT G1-800 si erge a custode del giardino. La doppia telecamera, tra cui una panoramica e quadrangolare, trasforma il G1-800 in un sistema di videosorveglianza mobile. Attraverso l'applicazione dedicata, potrete monitorare il vostro giardino in ogni momento, con la tranquillità di sapere che è sempre sotto controllo, a patto di avere ovviamente un segnale Wi-Fi che arrivi all'esterno della casa.

ECOVACS GOAT G1-800 è disponibile da oggi su Amazon al prezzo di 1.099€.

Vedi su Amazon

ECOVACS GOAT GX-600

Tra gli ultimi prodotti presentati da ECOVACS, ecco anche il GOAT GX-600, un modello che si colloca in una fascia di mercato paragonabile al G1-800. Questo robot emerge come una soluzione rivoluzionaria per coloro che desiderano unire efficienza e comodità nella cura dei propri spazi verdi. Anche questo modello si distingue infatti per la sua capacità di mappare autonomamente i perimetri dell'area da trattare, utilizzando una sofisticata tecnologia di visione. Questa caratteristica elimina la necessità di delimitare manualmente l'area di lavoro, permettendo un risparmio di tempo stimato dall'azienda fino a 195 minuti.

La messa in funzione del GOAT GX-600 è semplice e immediata: è sufficiente posizionarlo sul terreno e premere un pulsante, o se si preferisce, attivarlo attraverso l'app dedicata, rendendo così l'esperienza utente ancora più semplice. La tecnologia AIVI 3D, integrata anche in questo modello, garantisce un rilevamento preciso degli ostacoli, consentendo al robot di muoversi in maniera intelligente e metodica sul prato, evitando qualsiasi intralcio e interrompendo l'azione delle lame alla presenza di persone, a tutela della sicurezza di tutti.

Per di più, la robustezza del sistema di taglio e la certificazione IPX6 attestano che il GOAT GX-600 è stato progettato per affrontare le avversità climatiche, assicurando prestazioni durature e affidabili nel tempo.

ECOVACS GOAT G1-600 sarà disponibile dal 20 marzo su Amazon al prezzo di 1.299€.

Click here

ECOVACS X2 COMBO

Questo innovativo robot aspirapolvere è stato progettato per rivoluzionare il modo in cui affrontate le pulizie domestiche, eliminando per sempre il fastidio legato allo svuotamento del contenitore. Accanto alla sua funzione di svuotamento automatico, questo modello include un pratico aspirapolvere senza fili, ideale per raggiungere quelle zone inaccessibili al robot. In sostanza, questo sistema combina l'efficacia di un robot aspirapolvere per la pulizia e il lavaggio dei pavimenti con la versatilità di una scopa elettrica portatile, capace di estendere l'azione pulente ben oltre i pavimenti.

Ma le innovazioni non si fermano qui: l'aspirapolvere portatile incluso nel sistema è progettato per auto-pulirsi, proprio come il robot. Questa soluzione all-in-one supera dunque ogni aspettativa, offrendo una doppia modalità di svuotamento automatico sia per l'aspirapolvere senza fili che per il robot stesso, risolvendo definitivamente il problema della pulizia dei contenitori. In aggiunta, grazie alla possibilità di lavare i panni a 60°, mantenere un elevato standard di igiene diventa ancora più semplice, rapido ed efficace, ereditando le prestazioni già eccellenti dell'X2 OMNI.

L'ECOVACS X2 COMBO è equipaggiato con l'ultima tecnologia AIVI 3D 2.0 e un sistema di navigazione Dual-laser LiDAR, che gli consente di muoversi agilmente tra gli ostacoli, assicurando una pulizia efficiente e continua. Pensato anche per chi condivide la propria casa con animali domestici, dispone di una modalità IA che riconosce gli animali e il loro cibo, proponendo strategie di pulizia personalizzate per garantire un ambiente pulito e sicuro per tutti.

Questo concentrato di tecnologia è preordinabile su Amazon dal 20 marzo al 9 aprile a a 1.599€. In occasione del lancio, viene offerto con un set di accessori dal valore di 150€. A partire dal 10 aprile, sarà acquistabile anche su Unieuro, Euronics e MediaWorld.

Vedi su ECOVACS