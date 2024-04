Nokia messa (di nuovo) da parte, ecco i primi smartphone a marchio HMD

In una mossa che segna un cambiamento significativo nel panorama degli smartphone, HMD Global sta mettendo da parte il marchio Nokia per presentare la sua linea di smartphone indipendente. Culmine di anni di anticipazioni e speculazioni, la serie HMD Pulse emerge come un promettente concorrente nel competitivo mercato degli smartphone di fascia entry level.

Sin dall'acquisizione della licenza del marchio Nokia nel 2016, HMD Global è stata sinonimo di rilancio dell'iconico brand. Tuttavia, i recenti sviluppi hanno lasciato intendere una divergenza da questa partnership, con voci che si sono rincorse sulle intenzioni di HMD di ritagliarsi il proprio spazio nel settore. Queste voci si sono concretizzate con la presentazione dei primi smartphone a marchio HMD, i quali segnano un nuovo capitolo per l'azienda.

La serie Pulse di HMD debutta con tre modelli distinti: Pulse Pro, Pulse e Pulse+. Ogni modello si rivolge a diversi segmenti del mercato, offrendo una gamma diversificata di caratteristiche e specifiche per soddisfare le preferenze dei consumatori.

Alla guida della linea c'è l'HMD Pulse Pro, che vanta le specifiche migliori dei tre. È mosso dal processore Unisoc T606 che viene accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite MicroSD. Pulse Pro si distingue dagli altri modelli della serie per le sue fotocamere, con una configurazione posteriore a doppio sensore da 50MP+2MP e una fotocamera frontale da 50MP. Inoltre, l'ampio display HD+ da 6,56 pollici a 90Hz e la ampia batteria da 5.000mAh dovrebbero favorire un'autonomia decisamente promettente.

Gli HMD Pulse e Pulse+ condividono lo stesso processore e la stessa batteria del Pulse Pro. Hanno un display che ha la stessa risoluzione del fratello maggiore, ma a giudicare dalle immagini potrebbe trattarsi di un pannello di tipo diverso, seppur sempre a 90Hz.

Stessa situazione per le fotocamere posteriori di Pulse+, le quali hanno lo stesso numero di megapixel del modello maggiore, mentre la frontale scende a 13MP. HMD Pulse+ sarà disponibile in configurazione di memoria da 4GB/128GB.

HMD Pulse, come intuibile dal nome, è il più economico dei tre con varianti disponibili dotate di 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. La fotocamera principale posteriore scende a 13MP mentre la frontale cala a 8MP.

Tutti e tre gli smartphone vengono forniti con Android 14, ma solo due anni di aggiornamenti del sistema operativo e un impegno a garantire tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Non sono di certo prodotti dalle specifiche da capogiro, ma potrebbero risultare interessanti e competitivi nel mercato di fascia bassa visti i prezzi estremamente contenuti:

HMD Pulse+, 4GB/128GB | 159,99 euro

HMD Pulse, 4GB/64GB | 139,99 euro

Sul sito HMD Italia il modello Pulse Pro è indicato come "in arrivo", senza però alcuna precisazione sul prezzo finale. Possiamo comunque immaginare, guardando lo scarto tra gli altri due modelli, che il suo cartellino potrebbe fermarsi a 179,99 euro.