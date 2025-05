Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI, un rullo per lavare il pavimento | Test & Recensione

L'Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI riesce a gestire autonomamente case anche di grandi dimensioni, aspirando e lavando in maniera efficace le superfici, anche se fatica un po' con i tappeti più spessi. Anche la navigazione è precisa e la manutenzione da fare è ridotta al minimo, ma tutte queste comodità si pagano: il prezzo, infatti, non è per tutti.

L’Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di base automatizzata per la gestione di polvere e acqua, panni rotanti per il lavaggio e sistema di navigazione intelligente con telecamera e sensori. È pensato per le persone che cercano un prodotto di fascia alta a cui demandare totalmente la pulizia della casa. Vediamo come si è comportato nella nostra prova.

Recensione in 1 minuto

L’Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI è un dispositivo pensato per chi cerca uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti sul mercato, per una gestione autonoma e completa della pulizia domestica. Il suo punto di forza è il sistema di lavaggio con rullo rotante, che esercita una pressione costante e rimuove con efficacia anche le macchie più ostinate.

L’aspirazione è potente e funziona bene su pavimenti duri, anche se sui tappeti più spessi i risultati sono meno convincenti. La navigazione è precisa, grazie a sensori avanzati e intelligenza artificiale, anche se in presenza di mobili irregolari il robot può affidarsi al sensore d’urto.

La base OMNI automatizza il lavaggio e l’asciugatura del mop e gestisce l’acqua in modo indipendente. Il prezzo è elevato, ma giustificato dalle funzioni avanzate. È ideale per famiglie con animali o bambini, in case con molti pavimenti duri, che vogliono delegare la pulizia quotidiana a un dispositivo affidabile e tecnologicamente evoluto.

Com’è fatto?

Il Deebot X9 Pro Omni di Ecovacs è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, progettato per offrire una pulizia completa e autonoma degli ambienti domestici. Dotato di una potenza di aspirazione di 16.600 Pa, supportata dalla tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology), il dispositivo combina un flusso d'aria ad alta velocità con un filtro HEPA per rimuovere efficacemente polvere e detriti dai pavimenti.

Una delle caratteristiche distintive di questo modello è il sistema di lavaggio OZMO Roller Mop, che utilizza un rullo cilindrico per esercitare una maggiore pressione durante la pulizia, migliorando l'efficacia rispetto ai tradizionali panni dischi rotanti. Il robot è inoltre in grado di sollevare automaticamente le spazzole e il rullo per adattarsi a diverse superfici, evitando di bagnare i tappeti durante la fase di lavaggio.

La navigazione è affidata a un sistema avanzato che combina sensori fisici e visivi, supportati da un'elaborazione basata su intelligenza artificiale. Questo consente al robot di mappare rapidamente l'ambiente, rilevare ostacoli e applicare una pulizia più approfondita nelle aree più sporche. Non mancano le funzioni di auto-pulizia, tra cui il lavaggio continuo del rullo mop all'interno del robot stesso e l'asciugatura nella base di ricarica. La base è inoltre equipaggiata con un sistema di asciugatura del mop riscaldato, contribuendo a mantenere l'igiene del dispositivo.

Dal punto di vista del controllo, l'applicazione offre numerose opzioni per la configurazione, la gestione delle mappe e l'automazione delle pulizie. Il robot è anche dotato di un sistema di comunicazione vocale chiaro, sebbene possa risultare eccessivamente loquace in alcune situazioni.

Esperienza d’uso

L’esperienza d’uso con l’Ecovacs Deebot X9 Pro OMNI evidenzia un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire prestazioni elevate e una gestione autonoma della pulizia domestica.

Il sistema di lavaggio OZMO Roller Mopping Technology si distingue per l'efficacia nel rimuovere macchie e sporco ostinato. Utilizzando un rullo cilindrico che ruota a 220 giri al minuto, il robot riesce a pulire in profondità le superfici dure. Durante i test, ha dimostrato la capacità di eliminare praticamente qualsiasi macchia o residuo incrostato, grazie anche al detergente aggiungo automaticamente all’acqua e alla possibilità di muoversi di lato, raggiungendo i perimetri della casa.

Per quanto riguarda l'aspirazione, la potenza massima è di ben 16.600 Pa, supportata dalla tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology). Questo sistema combina un flusso d'aria ad alta velocità con un filtro HEPA per rimuovere efficacemente polvere e detriti dai pavimenti. Durante i test, il dispositivo ha dimostrato una buona capacità di aspirazione, riuscendo a rimuovere anche detriti difficili incastrati nelle fibre di un tappeto.

La navigazione del robot è gestita da un sistema avanzato che combina sensori fisici e visivi, supportati da un'elaborazione basata su intelligenza artificiale. Questo consente al robot di mappare rapidamente l'ambiente, rilevare ostacoli e applicare una pulizia più approfondita nelle aree più sporche. Il robot è in grado di riconoscere ostacoli comuni come cavi, scarpe o giocattoli, evitando collisioni o blocchi.

Dal punto di vista dell’autonomia non avrete problemi, dopo la pulizia di un appartamento (aspirazione e lavaggio) di circa 120 mq, il robot è tornato alla base con ancora il 50% di batteria residua.

Manutenzione e base multi-funzione

La manutenzione del Deebot X9 Pro OMNI è totalmente automatizzata. Il rullo mop viene lavato dopo ogni sessione di pulizia utilizzando acqua pulita immagazzinata in uno dei serbatoi interni. Terminato il lavaggio, il mop viene asciugato con un getto d’aria calda, riducendo il rischio di formazione di odori sgradevoli o muffe. Questo contribuisce non solo alla praticità, ma anche al mantenimento dell’igiene del sistema nel tempo.

I serbatoi dell’acqua pulita e sporca dovranno essere caricati o svuotati ogni 2-3 giorni se avete una casa grande (più di 150 mq), mentre se la casa è più piccola dureranno 1-2 giorni in più. Lo svuotamento del sacchetto della polvere durerà anche 6 mesi, quindi non dovrete preoccuparvi.

Potrete lasciare che il robot continui a lavorare per settimane prima di necessitare di una pulizia manuale dei sensori o delle spazzole, ma vi suggeriamo di dedicarci qualche minuto ogni decina di giorni, così da mantenerlo sempre al massimo dell’efficienza.

Nel complesso, la manutenzione del Deebot X9 Pro OMNI è ampiamente automatizzata e pensata per utenti che cercano una soluzione quasi completamente autonoma. Le operazioni manuali sono ridotte al minimo e, quando richieste, risultano semplici e guidate.

Verdetto

Il Deebot X9 Pro OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che riesce a combinare prestazioni elevate, automazione avanzata e una cura particolare per la pulizia dei pavimenti duri. Il suo sistema di lavaggio si distingue per l’adozione di un rullo rotante che esercita una pressione costante e significativa sul pavimento, riuscendo a rimuovere anche le macchie più persistenti, come quelle causate da cibo secco o bevande versate. Rispetto ai classici mop vibranti o trascinati, questa soluzione rappresenta un chiaro passo avanti, soprattutto per chi tiene molto alla qualità del lavaggio, mentre il raffronto con i mop circolari è probabilmente una questione di preferenze personali.

Anche l’aspirazione si è rivelata efficace, grazie a un sistema che abbina una potenza molto elevata a una buona capacità di raccolta della polvere, sebbene le prestazioni sui tappeti più spessi non siano il suo punto di forza principale.

La navigazione è un altro elemento convincente: il robot riesce a muoversi con precisione tra gli ostacoli, riconoscendo oggetti sul pavimento e adattando il percorso di conseguenza. La mancanza della classica torretta Lidar gli permette di infilarsi anche sotto alcuni mobili, nonostante non sia un campione in termini di spessore ridotto (98 mm).

La base OMNI è tra i punti di forza: gestisce in autonomia il lavaggio e l’asciugatura del rullo mop, oltre a contenere grandi serbatoi per acqua pulita e sporca, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali.

Il prezzo, come prevedibile per un prodotto con questo livello, è elevato. Per questo motivo, l’acquisto del Deebot X9 Pro OMNI ha senso soprattutto per chi desidera un dispositivo capace di occuparsi in autonomia della pulizia quotidiana della casa, senza richiedere continui controlli o manutenzioni. È particolarmente adatto a chi ha ampie superfici in pavimento duro, animali domestici o bambini che generano sporco frequente, ma non è pensato per chi cerca una soluzione economica o ha una casa con molti tappeti a pelo lungo.