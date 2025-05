Giugno su AliExpress si avvicina: ecco come anticipare gli sconti e risparmiare di più

Se siete tra coloro che amano fare affari online, saprete già che giugno è uno dei mesi caldi per gli sconti su AliExpress. Le campagne promozionali sono dietro l’angolo e si preannunciano ricche di offerte imperdibili, coupon esclusivi e prezzi da capogiro. Ma la domanda che sorge spontanea è: vale la pena acquistare già ora, o meglio aspettare? La risposta, sorprendentemente, è vale assolutamente la pena iniziare ora. E vi spieghiamo subito il perché.

Su AliExpress gli sconti non si fermano mai

Molti utenti pensano che le vere occasioni siano legate solo ai grandi eventi promozionali. E se è vero che durante le campagne principali si trovano offerte straordinarie, è altrettanto vero che AliExpress applica sconti ogni giorno su una vastissima gamma di prodotti. Dall’elettronica alla moda, passando per accessori per la casa, gadget, beauty e articoli per il fai-da-te, c’è sempre qualcosa in offerta. Basta fare un giro tra le categorie o utilizzare i filtri giusti per trovare vere chicche a prezzi super convenienti, anche in periodi considerati tranquilli. Inoltre, molti venditori attivano promozioni flash, codici sconto extra e offerte a tempo limitato che rendono ogni giorno buono per risparmiare. Ecco alcune categorie più gettonate per il settore tech:

Perché acquistare ora è una mossa intelligente

Se non avete mai acquistato su AliExpress o se è passato molto tempo dal vostro ultimo ordine, questo è il momento perfetto per fare un piccolo acquisto di prova. In questo modo potrete familiarizzare con l’interfaccia e il processo di acquisto, vedere come funziona il sistema di spedizione, valutare tempi, tracciamento e qualità del prodotto, capire come si gestiscono eventuali resi o controversie. Insomma, arriverete preparati a giugno, quando le offerte saranno tantissime e avrete solo l’imbarazzo della scelta. Saprete già cosa aspettarvi, senza dubbi o esitazioni.

Come accennato, anche in assenza di maxi campagne, AliExpress riesce a garantire prezzi competitivi. Spesso anche solo 5€ o 6€ in più rispetto a un’offerta lampo non fanno davvero la differenza (soprattutto se si considera che, a parità di prodotto, il prezzo di partenza è già molto più basso rispetto a molti altri store online). In poche parole: risparmiate comunque. E se pensate al primo acquisto come un piccolo investimento per conoscere la piattaforma, quei pochi euro valgono la serenità futura.

E a proposito di primo acquisto, vi segnaliamo due codici sconto (validi fino a luglio) che vi permettono di risparmiare 5€ e 8€ rispettivamente per una spesa minima di 7€ e 30€.

IT25Q2AFF75 : per acquisti da 7€

: per acquisti da 7€ IT25Q2AFF308: per acquisti da 30€

N.B: questi coupon non sono validi per articoli già in offerta speciale, per prodotti digitali e per la categoria telefonia.

Spedizioni rapide dall’Europa

Un tempo, uno dei freni principali all’acquisto su AliExpress erano i lunghi tempi di consegna e la paura di costi doganali. Oggi non è più così. Grazie a una rete logistica evoluta, tantissimi prodotti partono da magazzini in Europa, con consegne rapide e sicure. In molti casi ricevete l’ordine in meno di una settimana, senza sovrapprezzi, sorprese o complicazioni. A tal riguardo, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento "Aliexpress senza segreti: spedizioni in 5 giorni e altre curiosità che forse ignoravi".

Come prepararsi al meglio per le offerte di giugno

Se volete massimizzare il risparmio, il consiglio è semplice: iniziate a prepararvi ora. Ecco alcuni suggerimenti pratici:

Create la vostra wishlist : individuate i prodotti che vi interessano e salvateli tra i preferiti. In questo modo potrete monitorare i prezzi e accorgervi subito quando calano.

: individuate i prodotti che vi interessano e salvateli tra i preferiti. In questo modo potrete monitorare i prezzi e accorgervi subito quando calano. Seguite i venditori affidabili : molti di loro anticipano offerte o rilasciano coupon esclusivi ai follower.

: molti di loro anticipano offerte o rilasciano coupon esclusivi ai follower. Sfruttate i coupon attivi anche ora : controllate la homepage di AliExpress, i banner o la sezione dei codici sconto. Potreste trovare promozioni a sorpresa valide per un tempo limitato.

: controllate la homepage di AliExpress, i banner o la sezione dei codici sconto. Potreste trovare promozioni a sorpresa valide per un tempo limitato. Provate un piccolo acquisto: magari un gadget, un accessorio tech o qualcosa di utile per la casa. In questo modo capite subito come funziona il tutto e vi togliete la curiosità.

Gadget consigliati per il primo acquisto:

Insomma, non serve aspettare per forza il momento migliore per entrare in azione come accade solitamente con altri store. Approfittate della calma prima della tempesta per fare un primo acquisto consapevole, sperimentare la piattaforma e farvi trovare pronti. AliExpress è già pieno di sconti ogni giorno, e i prezzi bassi sono la norma, non l’eccezione. Muovendovi in anticipo, arrivate a giugno con le idee chiare, magari già con qualche affare tra le mani, e pronti a fare il bis (o il tris) quando partiranno le campagne ufficiali.

