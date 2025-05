Ultime ore per opporti a Meta sull’uso dei tuoi dati per l’IA, come fare

Gli utenti europei hanno ancora poche ore per opporsi formalmente all'utilizzo delle proprie informazioni personali per l'addestramento di Meta AI, il sistema di intelligenza artificiale generativa lanciato ad aprile 2025 su tutte le piattaforme del colosso tecnologico.

La decisione dell'azienda di Zuckerberg di nutrire i suoi algoritmi con i contenuti pubblicati dagli utenti - e persino con informazioni di persone che non utilizzano i suoi servizi - ha sollevato preoccupazioni tra le autorità garanti della privacy in tutta Europa, che hanno prontamente reagito ricordando ai cittadini i loro diritti in materia di protezione dei dati personali.

La normativa europea GDPR riconosce a tutti i cittadini il diritto fondamentale di opporsi al trattamento dei propri dati personali. Tuttavia, Meta ha specificato che valuterà caso per caso le richieste di opposizione, riservandosi la facoltà di rifiutarle qualora lo ritenga giustificato. La scadenza fissata per l'invio del modulo di opposizione è il 26 maggio 2025, un termine che segna un importante spartiacque: chi presenterà domanda dopo questa data potrà ottenere, in caso di accettazione, solo la protezione dei contenuti futuri.

I contenuti già pubblicati sui social network dell'ecosistema Meta o condivisi nelle interazioni con Meta AI rimarranno invece disponibili per l'addestramento dell'intelligenza artificiale. Gli utenti possono compilare la richiesta attraverso il Centro Privacy di Facebook o dalle impostazioni di Instagram, mentre i non utenti hanno a disposizione un modulo dedicato sul sito di Meta.

La posizione di Meta risulta particolarmente controversa perché l'addestramento della sua IA non si limiterà ai dati degli utenti iscritti alle sue piattaforme. Anche le informazioni di persone che non hanno mai creato un account potrebbero essere utilizzate, se pubblicate da terzi sui social network dell'azienda. In pratica, se un amico ha condiviso una vostra foto su Instagram taggandovi, o ha menzionato il vostro nome in un post su Facebook, Meta potrebbe utilizzare queste informazioni per addestrare la sua intelligenza artificiale. Seguendo questo link potete accedere al modulo di opposizione di Facebook, mentre se usate Instagram e basta, di seguito trovate quello dedicato (questo link).

I garanti della privacy di diversi paesi europei hanno espresso preoccupazioni sulla compatibilità di questa pratica con il GDPR. Il Garante italiano, in particolare, ha diffuso un comunicato per informare tutti i cittadini del loro diritto di opposizione, sottolineando che tale diritto è applicabile anche ad altri sistemi di intelligenza artificiale come quelli sviluppati da OpenAI, DeepSeek e Google.

La posizione di Meta risulta particolarmente controversa

L'unica categoria automaticamente protetta da questo trattamento dei dati sono i minorenni: Meta ha infatti assicurato che le informazioni personali dei soggetti non maggiorenni non verranno in alcun caso utilizzate per l'addestramento della sua IA. Per tutti gli altri, la protezione dipende dalla loro capacità di agire tempestivamente e dalla discrezionalità dell'azienda nell'accogliere o meno le richieste di opposizione.

Ovviamente è inevitabile che la vicenda sollevi questioni fondamentali sul controllo dei dati personali, soprattutto nell'era dell'intelligenza artificiale e sulla reale efficacia degli strumenti di tutela previsti dalla normativa europea.