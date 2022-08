La nuova gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti arriva sul mercato con i tre modelli DEEBOT T10, DEEBOT T10 PLUS e DEEBOT T10 TURBO; per l’occasione, il produttore, ha migliorato ulteriormente la tecnologia AI AIVI 3.0, per un rilevamento più immediato degli ostacoli, e l’assistente vocale YIKO, con cui è possibile dialogare con il proprio robot. La pulizia, in quattro fasi, prevede ora una piastra vibrante OZMO Pro 3.0 ancora più efficace e, solo la variante Turbo, integra un doppio sistema di spazzole rotanti per una pulizia superiore.

Con la famiglia T10, ECOVACS rende disponibile per tutti i modelli, e per la prima volta, l’avanzata tecnologia AI AIVI 3.0 ora più veloce ed efficace della precedente iterazione. Grazie al processore Horizon Sunrise 3, infatti, l’AI integrata è 16 volte più rapida a rilevare e comprendere gli ostacoli posizionati sul suo percorso. La famiglia DEEBOT T10 è in grado di rilevare ed evitare ostacoli, animali e persone ancora più velocemente e determinare fino a 18 tipologie di ostacoli differenti.

La telecamera Starlight HD permette una navigazione da remota ottimale anche in condizioni di scarsa luminosità, come ad esempio con tapparelle abbassate e luci spente. L’assistente vocale YIKO, attivabile con uno dei tre microfoni posizionati sui robot, ora supporta un database di lingue più esteso e consente di fornire interazioni in un linguaggio più fluido e “umano”.

Come anticipato, la famiglia DEEBOT T10 vanta un sistema di pulizia in quattro fasi con una potenza di aspirazione fino a 3.000 Pascal; una potenza necessaria per poter pulire a fondo anche le superfici più ostiche come, ad esempio, i tappeti. Mentre la declinazione Turbo, come suggerisce il nome, rimane il modello più prestazionale in grado di gestire anche gli incarichi più “gravosi”, chi acquisterà la variante Plus un robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente con una stazione di svuotamento automatico.

Nelle prossime settimane sarà disponibile anche la nostra prova del modello T10 Plus, nel frattempo segnaliamo che tutta la famiglia è disponibile su Amazon ad un prezzo compreso tra 699 e 1.299 euro, a seconda del modello scelto. ECOVACS, per il lancio, ha previsto come da tradizione una serie di offerte che non si limitano tuttavia ai singoli robot ma anche agli accessori; ad esempio, il Buddy Kit, che include una serie di spazzole aggiuntive.