Elon Musk prende le distanze: quale futuro per Dogecoin?

Elon Musk, imprenditore e influencer, continua a far parlare di sé e del suo rapporto con le criptovalute. Nelle ultime settimane il CEO di Tesla ha incontrato i più importanti miner attivi negli Stati Uniti, per cercare di trovare una quadra sull’impatto ambientale del mining e delle criptovalute. Non solo: Elon Musk sembra aver cominciato a prendere le distanze da Dogecoin. Cos’è successo?

In un tweet del 24 maggio, Elon Musk invitava a sottoporre idee per migliorare i Dogecoin su Reddit e su GitHub. La criptovaluta satirica, nata dall’omonimo meme, è stata fortemente sostenuta da Musk e da numerosi appassionati. Quest’attivismo ha portato Dogecoin a raggiungere, in pochi mesi, il valore di 73 centesimi per unità. Elon Musk ha giustificato questo entusiasmo ribadendo l’unicità di Dogecoin rispetto ad altre criptovalute, una posizione che altri – come Vitalik Buterin, cocreatore di Ethereum – hanno facilmente smontato.

Tra le reazioni al tweet del 24 maggio, il profilo di un appassionato di criptovalute ha tweetato: “@ElonMusk sembra trattare #Dogecoin come una delle sue aziende. Sta commercializzando attivamente $DOGE, impegnandosi con la comunità e utilizzando le sue capacità ingegneristiche e di leadership per contribuire allo sviluppo di #DOGE. Con Elon come “CEO di Doge”, siamo in buone mani!” A questo tweet Elon Musk stesso ha risposto: “Mi preme ricordare che Dogecoin non ha un’organizzazione formale e nessuno riferisce a me, quindi la mia capacità di agire è limitata”. Un primo passo indietro dell’imprenditore?

Mentre Bitcoin o Ethereum si stanno affermando come riserve di valore anche secondo fonti ufficiali, come Forbes, criptovalute come Dogecoin continuano ad avere un futuro incerto. Intanto la community di appassionati e investitori di criptovalute continua a essere diffidente nei confronti di Elon Musk. Dopo aver presentato una petizione che lo invita a “restituire” i suoi bitcoin, è stata sviluppata anche una criptovaluta contro di lui – lo StopElon.