Elon Musk vuole trasformare X in una banca

Elon Musk sta progettando di trasformare X nello strumento principale per la gestione delle finanze degli utenti, offrendo servizi che coprono ogni aspetto della vita, legato ai soldi.

Musk ha ribattezzato Twitter con il nome della sua vecchia banca online: X.com

Il suo piano prevede il lancio di queste funzionalità entro la fine del 2024, come annunciato ai dipendenti di X in una recente riunione aziendale. Musk ha sottolineato che queste nuove offerte saranno incredibilmente potenti.

Nel corso dell'incontro, Musk ha affermato: "Quando parlo di pagamenti, mi riferisco effettivamente all'intera vita finanziaria di una persona. Qualsiasi cosa coinvolga il denaro o i titoli, sarà gestito attraverso la nostra piattaforma. Non ci riferiamo solo all'invio di denaro a un amico ma all'eliminazione della necessità di avere un conto in banca."

La CEO di X, Linda Yaccarino, ha condiviso questa visione e ha previsto che il 2024 rappresenterà un'opportunità di sviluppo completo. Musk, però, ha dichiarato di non essere sorpreso se tutte queste funzionalità non saranno disponibili entro la fine dell'anno prossimo.

X sta attualmente lavorando per ottenere le necessarie licenze per la trasmissione di denaro in tutti gli Stati Uniti al fine di poter offrire servizi finanziari completi. Musk ha espresso l'auspicio che le restanti licenze di cui X ha bisogno, possano essere acquisite nei prossimi mesi.

Non è la prima volta che Musk parla della trasformazione di X in un centro finanziario. Ha persino ribattezzato Twitter con il nome della sua vecchia banca online dell'era del boom delle dot-com, X.com, la quale, in seguito, è diventata parte di PayPal.

In precedenza, aveva delineato i piani per offrire conti di mercato monetario ad alto rendimento, carte di debito, assegni e servizi di prestito, con l'obiettivo di consentire agli utenti di "inviare denaro istantaneamente, e in tempo reale, in qualsiasi parte del mondo".

L'obiettivo di Musk è trasformare X in un hub ricco di servizi finanziari, integrandolo nella sua ambizione di creare un'applicazione completa, simile alle super app come WeChat in Cina, che forniscono accesso a shopping, trasporti e molto altro.

Tuttavia, Musk dovrà affrontare diverse sfide per realizzare questa visione. Una di esse sarà convincere le persone dell'utilità di una piattaforma del genere, mentre un'altra riguarderà l'ottenimento della fiducia del pubblico nell'affidare l'intera propria vita finanziaria a X.