Lo splendido Intel ARCade è oramai "fuori servizio"

Tra corridoi silenziosi di un campus Intel, una macchina arcade personalizzata giace inutilizzata, con un semplice post-it che recita "Fuori servizio". Questo reperto tecnologico, immortalato e condiviso dall'utente Haze su X, rappresenta un capitolo quasi dimenticato della storia recente di Intel: l'ambiziosa campagna marketing che accompagnò il lancio delle GPU Alchemist. A pochi giorni dall'imminente presentazione delle nuove schede Battlemage al COMPUTEX 2025, questo ritrovamento offre uno spaccato eloquente sul cambio di strategia comunicativa dell'azienda, che ha sensibilmente ridimensionato le proprie iniziative promozionali dopo le difficoltà incontrate con la generazione precedente.

Il cabinato ARCade rappresentava uno degli strumenti di promozione più caratteristici di Intel, regolarmente presente a manifestazioni come DreamHack per mostrare le potenzialità delle nuove GPU. Progettata con una configurazione a due giocatori ideale per titoli di combattimento come Street Fighter e Tekken, la macchina conteneva al suo interno quello che sembra essere un modello Limited Edition delle GPU Alchemist, probabilmente una A770, installata in quello che pare un Intel NUC 12 Extreme.

L'iniziativa si inseriva in una campagna marketing decisamente più ambiziosa e visibile rispetto agli standard attuali di Intel. All'epoca, l'azienda non aveva esitato a investire in soluzioni promozionali di grande impatto, come camion da gioco personalizzati di 18 metri dotati di aria condizionata, oltre alle più compatte macchine ARCade come quella ritrovata recentemente.

I ritardi nella distribuzione e i problemi iniziali che hanno caratterizzato il debutto delle GPU Alchemist hanno portato Intel a riconsiderare profondamente il proprio approccio comunicativo. Da allora, l'azienda ha mantenuto un profilo decisamente più basso riguardo alla linea Arc, come dimostra la preparazione relativamente contenuta per il lancio desktop di Battlemage.

Il messaggio di errore visualizzato sullo schermo della macchina, "Dispositivo di avvio non rilevato", suggerisce un problema relativamente semplice da risolvere. Ciononostante, la cabina rimane abbandonata, quasi simbolo di una fase che Intel sembra voler superare rapidamente.

Nonostante il ridimensionamento delle attività promozionali, Intel continua a mantenere un solido ritmo di innovazione sul fronte hardware. I recenti modelli Arc B580 e B570 dimostrano che l'azienda, pur con minore clamore mediatico, sta proseguendo con determinazione il proprio percorso nel mercato delle schede grafiche.

Per gli appassionati e i collezionisti, queste macchine ARCade potrebbero rappresentare pezzi di interesse quasi storico, testimonianza di una fase specifica nell'evoluzione della strategia di Intel. Non è da escludere che l'azienda possa considerare in futuro di rivedere il design di queste cabine, aggiornandole con le GPU Battlemage, o persino di metterle in vendita per i collezionisti più entusiasti.

Guardando al futuro immediato, gli occhi sono tutti puntati sul COPUTEX, dove secondo numerose indiscrezioni Intel si prepara a svelare nuovi modelli B580 con 24GB di memoria, e potenzialmente anche una B770 basata su BMG-G31.