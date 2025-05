OLED fuori dagli schemi: una scommessa da 65" sotto i 1000€

Se siete alla ricerca di una TV OLED da 65 pollici, ma volete uscire dai soliti schemi e non limitarvi alle proposte di colossi come Samsung o LG, la Thomson 65OG8S24 potrebbe sorprendervi. A un prezzo di soli 999€, questa TV rappresenta una scommessa audace che coniuga tecnologia e accessibilità. Con un pannello OLED 4K UHD, potrete godere di neri profondi, colori vivaci e un contrasto praticamente infinito, per un’esperienza visiva all’altezza dei modelli più blasonati.

Vedi offerta su Amazon

Thomson 65OG8S24, chi dovrebbe acquistarla?

L’anima smart della Thomson 65OG8S24 è affidata a Google TV, una piattaforma intuitiva e ricca di funzionalità. Avrete a disposizione suggerimenti personalizzati, profili utente separati e accesso diretto ai principali servizi di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+ (con eventuali costi di abbonamento). Inoltre, grazie alla funzione Google Cast, trasmettere contenuti dal vostro smartphone o tablet al televisore sarà semplice e immediato.

Un altro punto di forza di questo modello è la qualità del movimento e dell’immagine in ambienti diversi. Con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il supporto al Dolby Vision IQ, la TV è in grado di offrire movimenti fluidi e immagini che si adattano automaticamente all’illuminazione della stanza, per una visione sempre ottimale in ogni condizione. Questo la rende ideale non solo per film e serie TV, ma anche per eventi sportivi o videogiochi.

Infine, l’esperienza sonora non è da meno: il supporto al Dolby Atmos e il subwoofer integrato garantiscono un audio potente e avvolgente con bassi profondi e una potenza complessiva di 54W. Grazie alla tecnologia Far-Field, potrete anche controllare il televisore con la voce, da qualsiasi punto della stanza, oppure utilizzare il pulsante dedicato a Google Assistant sul telecomando. In definitiva, una soluzione completa e fuori dagli schemi per chi vuole un grande schermo OLED senza spendere una fortuna.