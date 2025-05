Bluetti presenta Apex 300: modularità per ogni esigenza domestica e mobile

Bluetti ha annunciato oggi il lancio della nuova stazione di alimentazione Apex 300, disponibile su Indiegogo. Questa soluzione rappresenta una svolta nel campo dell’alimentazione mobile perché combina affidabilità, modularità e sostenibilità. Concepita per rispondere alle esigenze sia delle abitazioni durante i blackout sia degli amanti della vita all'aperto, la Apex 300 offre una versatilità senza precedenti in un prodotto compatto e facile da usare.

La Bluetti Apex 300 è dotata di una capacità di accumulo di 2.764,8 Wh e una potenza in uscita continua di 3.840W, con un sistema completamente plug-and-play pensato per garantire un’esperienza utente immediata e intuitiva. Grazie alla sua struttura modulare, è possibile collegare fino a tre unità in parallelo, moltiplicando la potenza totale fino a 11.520W e la capacità fino a 58.000 Wh utilizzando 18 batterie di espansione B300K. Questa configurazione rende l'Apex 300 perfetta non solo per far fronte a emergenze domestiche, ma anche per alimentare sistemi complessi in ambienti remoti o in mobilità.

Vedi Apex 300

Apex 300 garantisce il ritorno dell’investimento

Uno degli aspetti più innovativi dell'Apex 300 è il suo bassissimo consumo in standby, pari a soli 20W, che la colloca tra i sistemi più efficienti della sua categoria. Questo valore consente di estendere l’autonomia di frigoriferi, CPAP o sistemi di condizionamento, riducendo gli sprechi energetici. Abbinata al rivoluzionario regolatore di carica solare SolarX 4K, la prima unità al mondo con capacità da 500V/4.000W, l'Apex 300 può garantire un ritorno sull’investimento in appena 2 anni. Inoltre, grazie al supporto del Peak Load Shifting tramite l'app Bluetti, l’utente può ottimizzare l’uso dell’energia solare o della rete nelle fasce orarie meno costose, risparmiando in modo del tutto automatico.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Potenza di ricarica fino a 19.200W

Con una capacità massima di input solare pari a 19.200W (utilizzando tre unità in parallelo), l'Apex 300 si afferma come il sistema di accumulo solare più potente al mondo. È compatibile con la maggior parte dei pannelli solari esistenti e sistemi inverter da tetto, permettendo una ricarica rapida. Grazie poi alla tecnologia TurboBoost e ai doppi controller MPPT, ogni singola unità supporta fino a 2.400W di input solare, raggiungendo l’80% della carica in appena 40 minuti. In ambienti interni, invece, può essere ricaricata completamente in soli 65 minuti tramite connessione AC, offrendo massima flessibilità in ogni situazione.

Apex 300 è pensata per il fai da te

Per coloro che desiderano un sistema energetico personalizzato e facilmente installabile, l'Apex 300 include l’HUB D1, un modulo dotato di una robusta porta Anderson 12V/50A, perfetto per soluzioni fai da te in camper, case mobili e baite. Questo modulo può erogare fino a 700W in DC, alimentando frigoriferi, router Wi-Fi, sistemi Starlink e luci LED, garantendo così una vita connessa e confortevole anche nei luoghi più isolati. Inoltre, il Car DC to DC Alternator Charger 1 permette di ricaricare la stazione sfruttando l’energia prodotta dal veicolo durante la guida, con una potenza fino a 560W, rendendo l'Apex 300 ideale per i viaggiatori più avventurosi.

Più energia, meno spazio

L'Apex 300 è alimentata dalla tecnologia proprietaria UltraCell, che offre una densità energetica superiore del 40% rispetto ai concorrenti, permettendo di avere più energia in un prodotto più compatto e trasportabile. Grazie alla tecnologia Hot-Swap 2.0, è possibile scollegare un modulo o una batteria senza interrompere il funzionamento dell’intero sistema, ideale per chi alterna l’uso domestico a quello mobile. Con oltre 6.000 cicli di ricarica garantiti, l'Apex 300 può funzionare quotidianamente per fino a 17 anni, il doppio rispetto alla media dei sistemi simili, riducendo l’impatto ambientale e aumentando la sicurezza a lungo termine.

Quanto si risparmia partecipando alla campagna crowdfunding?

Partecipando alla campagna crowdfunding, i primi acquirenti della Bluetti Apex 300 possono beneficiare di vantaggi esclusivi e spedizione prioritaria, oltre a un prezzo competitivo per un sistema di questo livello. Inoltre, con i bundle si possono ottenere ulteriori risparmi. Ecco i prezzi:

Solo Apex 300 | 1199$ (IVA inclusa, spedizione esclusa)

| 1199$ (IVA inclusa, spedizione esclusa) Bundle Apex 300 + Hub D1 + Charger 1 | 1517$ (IVA inclusa, spedizione esclusa)

| 1517$ (IVA inclusa, spedizione esclusa) Bundle Apex 300 + B300K + Hub D1 | 2299$ (IVA inclusa, spedizione esclusa)

Vedi Apex 300