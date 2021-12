Esperti nigeriani: “CBDC ancora poco attraente per gli utenti”

Alcuni esperti nigeriani hanno espresso dubbi sulle affermazioni della Banca Centrale della Nigeria secondo cui molti residenti nel Paese di oltre 200 milioni di abitanti sono interessati o stano già passando alla valuta digitale della banca centrale (CBDC) lanciata di recente, l’e-naira.

Gli esperti sostengono che l’e-naira, che inizialmente era disponibile solo per i nigeriani con conti bancari, manca di funzionalità che si trovano nelle criptovalute emesse privatamente. Inoltre, non ci sono informazioni sufficienti sul numero di e-naira in circolazione. Dal punto di vista di questi esperti, è la mancanza di questi attributi che rende l’adozione diffusa della CBDC un obiettivo quasi impossibile da raggiungere.

Dal lancio dell’e-naira alla fine di ottobre, il CBN ha regolarmente pubblicato aggiornamenti che suggeriscono che i nigeriani stanno accogliendo con favore una valuta digitale che il governo afferma aggiungerà miliardi di dollari all’economia.

Inoltre, funzionari della CBN come Ch’Edozie Okonjo hanno utilizzato eventi pubblici per raccogliere sostegno per una valuta digitale che è la prima del suo genere in Africa. Ad esempio, nel suo discorso di un evento organizzato dal Chartered Institute of Bankers of Nigeria, Okonjo ha rivelato che il CBN aveva registrato oltre 34.000 transazioni per un valore di $ 450.000 (188 milioni di naira) sulla piattaforma e-naira.

Tuttavia, nonostante il supporto entusiasta dell’e-naira da parte dei funzionari della banca centrale, alcuni esperti di blockchain e criptovaluta intervistati da Bitcoin.com News hanno espresso dubbi sulle affermazioni secondo cui la CBDC viene ampiamente adottata. Gli esperti sottolineano anche il fatto che la valuta digitale è accessibile solo a coloro che hanno conti bancari.

Altri, come l’esperto di criptovalute ed editore Aniekan Fyneface, hanno affermato che le autorità devono spiegare ai nigeriani perché hanno bisogno di un conto e-naira quando i normali conti bancari possono già raggiungere ciò che il CBN sta promettendo. Fyneface pone una serie di domande che le autorità devono considerare prima di incoraggiare i nigeriani ad adottare la CBDC.

Ha chiesto, tra le altre cose, se l’e-naira è una valuta di pagamento digitale e se ci saranno incentivi o vantaggi utilizzandolo per i pagamenti. Fyneface ha aggiunto che, a meno che non vengano prese in seria considerazione alcune preoccupazioni, molti nigeriani non passeranno dalle criptovalute emesse privatamente all’e-naira come spera il CBN.

A condividere un sentimento simile sulle prospettive dell’e-naira è Nathaniel Luz, un esperto di prodotti crittografici con sede in Nigeria. Nelle sue risposte scritte alle domande inviate da Bitcoin.com News, Luz afferma di essere d’accordo con l’affermazione che l’attuale giro di vite della CBN sulle entità che facilitano le transazioni P2P (peer-to-peer) ha lo scopo di costringere i nigeriani a passare all’e-naira.

Nonostante il giro di vite del CBN, che ha costretto le aziende crittografiche come Kurepay a prendere in considerazione il trasferimento al di fuori della Nigeria, Luz ha insistito sul fatto che “alla fine della giornata, spetta agli utenti prendere la loro decisione”. Ha aggiunto che potendo scegliere, molti nigeriani “sceglieranno un mezzo di scambio privo di censura”.