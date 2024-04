EURO 2024 in streaming, come vedere le partite online gratuitamente

Gli Europei di calcio 2024, conosciuti ufficialmente come UEFA Euro 2024, si giocano ogni 4 anni e quest'anno andranno in scena in Germania, che non ospita il torneo del 1988, prima della caduta del muro di Berlino. A differenza di Uefa Euro 2020, dove è stata scelta una formula itinerante, il torneo torna si giocherà in una sola nazione, come avveniva in precedenza. Il torneo include le migliori squadre nazionali maschili europee con la partecipazione di 24 squadre, riproponendo il formato adottato dalla UEFA per la prima volta nel 2016.

Gli incontri si svolgeranno in dieci stadi diversi, situati in varie città tedesche. Tra questi, l'Olympiastadion di Berlino e l'Allianz Arena di Monaco di Baviera sono tra i più noti e si prevede che giocheranno ruoli chiave durante il torneo, diventando teatro di incontri memorabili nelle fasi finali del torneo. La competizione inizierà il 14 giugno 2024 e si concluderà con la finale il 14 luglio 2024.

Dove vedere EURO 2024 in TV

Gli Europei di Calcio 2024 verranno trasmessi sia in TV che in streaming. I diritti televisivi di Euro 2024 sono stati assegnati a Sky che trasmetterà in esclusiva 20 delle 51 partite del torneo sulle sue piattaforme. Le partite dell'Italia si potranno seguire gratuitamente sui canali RAI, che trasmetterà un totale di 30 partite, mentre su SKY verranno trasmessi tutti gli incontri del torneo.

Se non volete perdervi nemmeno un incontro e seguire gli approfondimenti pre e post partita e gli highlights disponibili 7 giorni su 7 potete abbonarvi a Sky TV + Sky Sport a soli 24,90€ al mese fino al 17/04! In alternativa, se non ne avete già usufruito, potete provare Sky gratuitamente per 30 giorni a soli 9,00€ e godervi tutte le partite di EURO 2024.

Dove vedere EURO 2024 in streaming in Italia e all'estero

Se vi trovate all'estero o viaggiate spesso e volete seguire le partite in streaming, potete abbonarvi ai servizi previsti da Rai e Sky ovvero RaiPlay e SkyGo che offriranno la possibilità di seguire ogni singola partita di Euro 2024 in tempo reale attraverso dispositivi mobili, tablet o computer. Al momento grazie a un'offerta a tempo potete abbonarvi a Sky TV + Sky Sport a 24,90€ al mese per 18 mesi. La promozione è valida fino al 17 aprile 2024. se invece volete seguire le partite trasmesse dalla RAI su Rai Play o in TV ma vi trovate all'estero potete usare una VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, consigliamo ai nostri lettori di utilizzare NordVPN, la nostra VPN preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. Considerando che l'Europeo di calcio dura giusto un mese, potete usare la NordVPN in modo totalmente gratuito per tutta la durata dell'evento per poi decidere se rinnovare o meno l'abbonamento.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi consigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN alla modica cifra di meno di 6 euro al mese per i primi 15 mesi. L'offerta include anche 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Usare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare l'applicazione, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.

Le squadre

Le squadre che parteciperanno alla prima fase a gironi di EURO 2024 sono 24 divise in 6 gruppi:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Polonia*, Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina*

Gruppo F: Turchia, Georgia*, Portogallo, Repubblica Ceca

Fase a gironi

L'Italia fa parte del Gruppo B della fase a gironi di EURO 2024 e dovrà affrontare avversari del calibro di Spagna, Croazia e Albania. Di seguito calendario della nazionale Italiana:

Prima partita: Italia-Albania, 15 giugno 2024 alle 21 - Dortmund

Seconda partita: Spagna-Italia, 20 giugno 2024 alle 21 - Gelsenkirchen

Terza partita: Croazia-Italia, 24 giugno alle 21 - Lipsia

Qui sotto trovate tutte le partite dei 6 gironi protagonisti della fase iniziale di EURO 2024:

Girone A

Germania-Scozia , 14 giugno ore 21

, 14 giugno ore 21 Ungheria-Svizzera , 15 giugno ore 15

, 15 giugno ore 15 Germania-Ungheria , 19 giugno ore 18

, 19 giugno ore 18 Scozia-Svizzera , 19 giugno ore 21

, 19 giugno ore 21 Svizzera-Germania , 23 giugno ore 21

, 23 giugno ore 21 Scozia-Ungheria, 23 giugno ore 21

Girone B

Spagna-Croazia, 15 giugno ore 18

15 giugno ore 18 Italia-Albania , 15 giugno ore 21

, 15 giugno ore 21 Croazia-Albania , 19 giugno ore 15

, 19 giugno ore 15 Spagna-Italia , 20 giugno ore 21

, 20 giugno ore 21 Croazia-Italia , 24 giugno ore 21

, 24 giugno ore 21 Albania-Spagna, 24 giugno ore 21

Girone C

Slovenia-Danimarca , 16 giugno ore 18

, 16 giugno ore 18 Serbia-Inghilterra , 16 giugno ore 21

, 16 giugno ore 21 Slovenia-Serbia , 20 giugno ore 15

, 20 giugno ore 15 Danimarca-Inghilterra , 20 giugno ore 18

, 20 giugno ore 18 Inghilterra-Slovenia , 25 giugno ore 21

, 25 giugno ore 21 Danimarca-Serbia, 25 giugno ore 21

Girone D

Polonia - Olanda , 16 giugno ore 15

- , 16 giugno ore 15 Austria-Francia , 17 giugno ore 21

, 17 giugno ore 21 Polonia-Austria , 21 giugno ore 18

, 21 giugno ore 18 Olanda-Francia , 21 giugno ore 21

, 21 giugno ore 21 Olanda-Austria , 25 giugno ore 18

, 25 giugno ore 18 Francia-Polonia, 25 giugno ore 18

Girone E

Romania-Ucraina , 17 giugno ore 15

, 17 giugno ore 15 Belgio-Slovacchia , 17 giugno ore 18

, 17 giugno ore 18 Slovacchia-Ucraina , 21 giugno ore 15

, 21 giugno ore 15 Belgio-Romania , 22 giugno ore 21

, 22 giugno ore 21 Slovacchia-Romania , 26 giugno ore 18

, 26 giugno ore 18 Ucraina-Belgio, 26 giugno ore 18

Girone F

Turchia-Georgia , 18 giugno ore 18

, 18 giugno ore 18 Portogallo-Repubblica Ceca , 18 giugno ore 21

, 18 giugno ore 21 Georgia-Repubblica Ceca , 22 giugno ore 15

, 22 giugno ore 15 Turchia-Portogallo , 22 giugno ore 18

, 22 giugno ore 18 Repubblica Ceca-Turchia , 26 giugno ore 21

, 26 giugno ore 21 Georgia-Portogallo, 26 giugno ore 21

Gli stadi

Città Stadio Berlino Olympiastadion Monaco di Baviera Allianz Arena Stoccarda Mercedes Benz Arena Dusseldorf Merkur Spiel-Arena Colonia RheinEnergieStadion Lipsia Red Bull Arena Francoforte Deutsche Bank Park Amburgo Volksparkstadion Gelsenkirchen Velrins-Arena Dortmund Signal Iduna Park

Come si presenta l’Italia agli Europei 2024

Per l'Italia ci sono buone aspettative sotto la guida del nuovo allenatore Luciano Spalletti, che ha preso il posto di Roberto Mancini. Spalletti, noto per il suo successo con il Napoli e il suo stile tattico flessibile, ha scelto una squadra che unisce al meglio esperienza e giovani talenti emergenti.

Ma vediamo nello specifico chi sono si 28 convocati tra cui potrà scegliere Spalletti:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma); Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Oltre ai nomi noti come Chiesa, Barella, Bastoni, Donnarumma e Jorginho troviamo delle sorprese come Bellanova e Buongiorno del Torino, ma anche Orsolini del Bologna che avranno l'occasione di mostrare il loro valore di fronte a un pubblico internazionale.

Il girone dell'Italia si presenta ostico, con gli azzurri partiti dalla 4 fascia in seguito al secondo posto ottenuto nella fase qualificatoria che dovranno sfidare Spagna, Croazia e Albania. La prima sfida si gioca il 15 giugno contro l'Albania guidata da Sylvinho, mentre la sfida con la Spagna si giocherà il 20 giugno. Il girone si concluderàò il 24 giugno con la sfida tra Italia e Croazia che andrà in scena a Lipsia.