F1 in streaming, come vedere il GP del Canada online gratis

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 è uno degli appuntamenti più attesi del calendario e si corre annualmente sul Circuit Gilles Villeneuve, situato sull'Île Notre-Dame, un'isola artificiale nel fiume San Lorenzo vicino al centro di Montréal, Québec. Il circuito prende il nome dal leggendario pilota canadese Gilles Villeneuve, padre del campione del mondo Jacques Villeneuve.

La pista è celebre per i suoi rettilinei veloci e chicane strette, che mettono alla prova sia le abilità dei piloti sia l'efficienza aerodinamica delle vetture. Il Gran Premio del Canada è inoltre noto per le sue condizioni meteorologiche imprevedibili che possono variare rapidamente modificando radicalmente le condizioni del circuito, che può passare dal bagnato all'asciutto e viceversa in pochissimo tempo, costringendo team e piloti a strategie di gara molto flessibili. Oltre alla sfida tecnica, il GP del Canada è celebre anche per l'atmosfera festosa che lo circonda. Montréal accoglie la Formula 1 con grande entusiasmo e la città si anima di eventi, fan e attività durante il weekend di gara.

Il circuito

Il Circuit Gilles Villeneuve, situato sull'Île Notre-Dame a Montréal, Québec, è un circuito semi-permanente costruito nel 1978 e più volte aggiornato per rispettare gli standard di sicurezza moderni. La lunghezza totale è di circa 4,361 chilometri e include una combinazione di lunghi rettilinei e curve strette che mettono alla prova la capacità di accelerazione, frenata e manovrabilità delle vetture.

Il layout del circuito favorisce sorpassi spettacolari e sfide tecniche, rendendolo molto apprezzato dai piloti. Le caratteristiche più distintive del circuito includono il "Muro dei Campioni", una barriera di cemento all'uscita dell'ultima curva del tracciato, così denominata perché molti campioni del mondo di Formula 1 hanno avuto incidenti in questo punto. La curva prima del muro è veloce e i piloti devono essere molto precisi per non compromettere la loro gara sbattendo contro il muro.

Come vedere il GP del Canada gratis

In Italia è possibile seguire alcuni Gran Premi di Formula 1 su TV8, incluso il Gran Premio del Canada, ma con alcune specificità. TV8, che è un canale gratuito del gruppo Sky, trasmette spesso le gare in differita. Questo significa che la gara non è mostrata in diretta, ma con qualche ora di ritardo rispetto all'evento live.

TV8 trasmette di solito anche le qualifiche e talvolta le sessioni di prove libere, anche queste potrebbero essere in differita. La programmazione esatta può variare da stagione a stagione, quindi è sempre meglio verificare il calendario delle trasmissioni su TV8 per il Gran Premio specifico che intendi guardare, per assicurarti di conoscere gli orari esatti di trasmissione.

L'emittente offre anche una piattaforma di streaming chiamata TV8 Play, attraverso la quale è possibile guardare la programmazione di TV8 in diretta streaming via internet. Questo include la possibilità di seguire i Gran Premi di Formula 1 che vengono trasmessi dal canale, sia in diretta che in differita, a seconda della programmazione specifica.

Per accedere a TV8 Play, puoi semplicemente visitare il loro sito web e guardare lo streaming dal browser, senza la necessità di abbonamenti, in quanto il servizio è gratuito. Se invece ti trovi all'estero continua a leggere.

Come vedere il GP del Canada in diretta streaming

TV Sky Sport F1 offre la copertura live di diversi eventi legati al Campionato Mondiale di Formula 1, trasmettendo tutte le gare ma anche le qualifiche, le prove libere e le conferenze stampa dei piloti. Su Sky Sport F1 potete seguire anche le gare delle categorie minori quali Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.

Per gli abbonati desiderosi di seguire gli eventi in streaming, Sky mette a disposizione l'app Sky Go con la quale si può accedere a un'ampia gamma di contenuti, tra cui quelli dedicati alla Formula 1, su diversi dispositivi come PC, portatili, smartphone e tablet. Come alternativa al servizio di abbonamento tradizionale di Sky, gli appassionati hanno l'opzione di abbonarsi a NOW per godere delle emozioni della Formula 1.

Come vedere il GP del Canada in streaming dall’estero

Se vi trovate all'estero e non avete modo di accedere ai contenuti Sky Sport F1 o volete guardare la gara in differita su TV 8 ma non riuscite ad accedere alle frequenze italiane, non disperate. Potete farlo utilizzando una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, possiamo garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la nostra VPN preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Utilizzare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare quella che avete scelto, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.

GP del Canada 2024: orari

Ecco gli orari per seguire prove, qualifiche e gara in diretta (orario italiano):

Venerdì 7 giugno:

Prove Libere 1 – Ore 19:30

Prove Libere 2 – Ore 23:00

Sabato 8 giugno:

Prove Libere 3 – Ore 18:30

Qualifiche – Ore 22:00

Domenica 9 giugno:

Gara – Ore 20:00

Top 10 piloti 2024

Max VERSTAPPEN (Red Bull) - 169 punti Charles LECLERC (Ferrari) - 138 punti Lando NORRIS (McLaren) - 113 punti Carlos SAINZ (Ferrari) - 108 punti Sergio PEREZ (Red Bull) - 107 punti Oscar PIASTRI (McLaren) - 71 punti George RUSSELL (Mercedes) - 54 punti Lewis HAMILTON (Mercedes) - 42 punti Fernando ALONSO (Aston Martin) - 33 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 19 punti

Classifica costruttori 2024

Red Bull: 276 punti Ferrari: 252 punti McLaren: 184 punti Mercedes: 96 punti Aston Martin: 44 punti Racing Bulls: 24 punti Haas: 7 punti Williams: 2 punti Alpine: 2punti Stake F1 Team Kick Sauber: 0 punti





Calendario completo Formula 1 2024

GP del Bahrain (29 febbraio - 2 marzo)

GP dell'Arabia Saudita (7 marzo - 9 marzo)

GP Australia (22 - 24 marzo)

GP Giappone (5 - 7 aprile)

GP Cina (19 - 21 aprile | weekend Sprint)

GP Miami (3 - 5 maggio | weekend Sprint)

GP Emilia Romagna (17 - 19 maggio)

GP Monaco (24 - 26 maggio)

GP Canada (7 - 9 giugno)

GP Spagna (21 - 23 giugno)

GP Austria (28 - 30 giugno | weekend Sprint)

GP Regno Unito (5 - 7 luglio)

GP Ungheria (19 - 21 luglio)

GP Belgio (26 - 28 luglio)

GP Olanda (23 - 25 agosto)

GP Italia (30 agosto - 1 settembre)

GP Azerbaijan (13 - 15 settembre)

GP Singapore (20 - 22 settembre)

GP Stati Uniti (18 - 20 ottobre | weekend Sprint)

GP Messico (25 - 27 ottobre)

GP Brasile (1 - 3 novembre | weekend Sprint)

GP Las Vegas (21 - 23 novembre)

GP Qatar (29 novembre - 1 dicembre weekend Sprint)

GP Abu Dhabi (6 - 8 dicembre)