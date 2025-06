AliExpress rilancia con offerte da capogiro per l’estate, proponendo ben 5 nuovi coupon esclusivi che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente sui vostri acquisti. Dopo aver analizzato le promozioni più interessanti dei primi due giorni, la piattaforma torna con una nuova ondata di sconti pensati per tutti gli amanti dello shopping. Questa stagione, AliExpress non solo punta su una vasta gamma di prodotti, ma ha messo in evidenza in particolare la Nintendo Switch 2, tornata disponibile in stock limitato con prezzi davvero vantaggiosi.

I super sconti estivi del giorno 3

La Nintendo Switch 2, accompagnata dal gioco Mario Kart, ha fatto registrare un vero boom di vendite, soprattutto grazie alle offerte della mattinata. Nel momento migliore, grazie all’uso combinato dei coupon, è stata proposta a soli 460€ circa, un prezzo decisamente competitivo considerando la qualità e la popolarità del prodotto. Se stavate pensando di fare un regalo o di regalarvi un’esperienza di gioco al top, questa è senza dubbio l’occasione giusta. Tuttavia, è importante agire in fretta, poiché la disponibilità è limitata e i coupon tendono a esaurirsi rapidamente.

Ma quali sono i coupon a vostra disposizione? AliExpress mette a disposizione una serie di codici sconto che si adattano a ogni tipo di acquisto, dai piccoli ordini fino a quelli più sostanziosi. Si parte da 2€ di sconto su acquisti minimi di 15€ (codice SSIT02), passando per 4€, 8€, 10€, fino a un massimo di 75€ di sconto con un minimo di spesa di 469€ (codice ITSS75). Questi coupon sono un vero tesoro per chi vuole ottimizzare la spesa, ma ricordate che sono in quantità limitata, quindi vi conviene approfittarne il prima possibile per non perdere l’opportunità.

In conclusione, l’estate su AliExpress si fa davvero rovente grazie a queste offerte e ai nuovi coupon che vi permetteranno di risparmiare su una vasta gamma di prodotti, inclusa la tanto desiderata Nintendo Switch 2. Vi consigliamo di tenere d’occhio le promozioni e di sfruttare subito i codici sconto disponibili per non lasciarvi scappare occasioni uniche.

Coupon disponibili per gli sconti estivi

SSIT02 : 2,00€ di sconto su un acquisto minimo di 15,00€

SSIT04 : 4,00€ di sconto su un acquisto minimo di 29,00€

ITSS08 : 8,00€ di sconto su un acquisto minimo di 49,00€

SSIT10 : 10,00€ di sconto su un acquisto minimo di 69,00€

ITSS15 : 15,00€ di sconto su un acquisto minimo di 99,00€

SSIT20 : 20,00€ di sconto su un acquisto minimo di 139,00€

ITSS30 : 30,00€ di sconto su un acquisto minimo di 199,00€

SSIT40 : 40,00€ di sconto su un acquisto minimo di 279,00€

ITSS45 : 45,00€ di sconto su un acquisto minimo di 309,00€

SSIT50 : 50,00€ di sconto su un acquisto minimo di 349,00€

SSIT60 : 60,00€ di sconto su un acquisto minimo di 439,00€

ITSS75: 75,00€ di sconto su un acquisto minimo di 469,00€

Le offerte migliori delle ultime ore

