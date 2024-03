Facebook battuta dall'Europa, prova ad abbassare i prezzi per salvarsi

Meta, la società proprietaria di Facebook, ha proposto di abbassare il prezzo dell'abbonamento senza pubblicità per Instagram e Facebook in Europa per rispondere alle preoccupazioni dei regolatori. Una mossa che sembra un tentativo di frenare l’inchiesta europea, nata dal fatto che Meta starebbe di fatto chiedendo denaro per rispettare un diritto. Ed è un tentativo che non sembra avere molte speranze di successo.

In concreto, l’avvocato Tim Lamb avrebbe proposto agli enti regolatori una riduzione del prezzo da €9,99/mese a €5,99/mese. Meta spera così di poter continuare operare, ma difficilmente le critiche si potranno placare.

Critiche che dicono: in Europa abbiamo il diritto a non essere tracciati, se lo vogliamo; dunque non puoi chiederci del denaro in cambio. Si perché il problema non è tanto l’annuncio pubblicitario in sé quanto il tracciamento: chi decide di usare Facebook (o Instagram) gratuitamente, può farlo solo se accetta le tecnologie di tracciamento. Queste a loro volta permettono a Meta di aumentare i prezzi a cui vende la pubblicità, ed è per questa ragione che è stato possibile quantificare il costo dell’abbonamento senza pubblicità (e aggiungerci un certo ricarico ovviamente).

Infatti, il piano a pagamento è stato criticato da gruppi di consumatori, che lo vedono come un tentativo di nascondere la raccolta e l'uso dei dati sensibili degli utenti. Questi gruppi hanno presentato denunce alle autorità di protezione dei dati nazionali accusando Meta di non rispettare il GDPR.

Siccome il principio è proprio basato sul farsi pagare per rispettare un diritto, Facebook non può risolverlo semplicemtne abbassando il prezzo. Ma è del tutto comprensibile che ci provino.