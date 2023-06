La ricerca farmaceutica sta abbracciando l’intelligenza artificiale in modo sempre più deciso. Un’importante pietra miliare è stata raggiunta di recente, poiché per la prima volta un farmaco interamente scoperto e progettato da un sistema di intelligenza artificiale è entrato ufficialmente nella fase di test clinici sull’uomo.

rawpixel.com - Freepik

Il potenziale rivoluzionario del farmaco NS018_055, sviluppato dalla società di biotecnologie Insilico Medicine, è rivolto alla cura della fibrosi polmonare idiopatica, una malattia cronica che compromette gravemente la funzione respiratoria. L’approvazione per la fase 2 dei test clinici rappresenta un’opportunità cruciale per valutare l’efficacia di questa innovativa soluzione terapeutica.

Secondo il CEO di Insilico Medicine, Alex Zhavoronko, questo progresso rappresenta un significativo traguardo non solo per la loro azienda, ma per l’intero campo della scoperta di farmaci potenziata dall’intelligenza artificiale. Zhavoronko sostiene che l’approccio end-to-end che unisce biologia, chimica e deep learning si prospetti come un passo decisivo per il settore farmaceutico. Afferma inoltre che la capacità di Insilico di accelerare l’intero processo di ricerca e sviluppo potrebbe raddoppiare la produttività di molte grandi aziende farmaceutiche.

Insilico Medicine utilizza modelli di intelligenza artificiale basati su potenti unità di elaborazione grafica Nvidia per analizzare in modo rapido ed efficiente grandi quantità di dati. Questo approccio ha già dato risultati tangibili: il farmaco NS018_055 è stato sviluppato in meno di 18 mesi, un tempo molto inferiore rispetto ai tradizionali sei anni necessari per la ricerca di nuovi farmaci.

Insilico Medicine ha utilizzato il suo sistema di intelligenza artificiale per identificare 12 potenziali candidati farmaceutici nella fase preclinica, e tre di questi sono già arrivati alle prime fasi di test clinici. NS018_055 è il primo ad essere sottoposto ai test di fase 2.

Nonostante le promettenti prospettive offerte dall’intelligenza artificiale nella scoperta di farmaci, è importante rimanere realistici. Come sottolineato dal professor Duxin Sun delle scienze farmaceutiche dell’Università del Michigan, circa il 90% dei farmaci che arrivano ai test clinici fallisce. Ci sono anche precedenti di insuccessi nel settore, come dimostrato dall’azienda biotecnologica Benevolent AI, che ha licenziato metà del proprio personale a seguito dell’insuccesso del principale candidato farmaceutico.

Nonostante queste sfide, le aziende farmaceutiche stanno investendo ingenti risorse finanziarie nelle startup di intelligenza artificiale come Insilico Medicine. Questo raggiungimento dei test clinici rappresenta un importante stimolo per ulteriori investimenti, poiché l’interesse nel settore dell’intelligenza artificiale è in costante crescita. Secondo Eric Topol, fondatore e direttore dell’Istituto di ricerca traslazionale Scripps Research e autore di “Deep Medicine”, ogni grande azienda farmaceutica ha stabilito partnership con almeno una, se non più, aziende di intelligenza artificiale.

La scoperta di farmaci assistita dall’intelligenza artificiale sta aprendo nuove prospettive nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative. L’ingresso del farmaco NS018_055 nella fase di test clinici rappresenta un importante passo avanti, testimoniando il potenziale della combinazione tra biologia, chimica e intelligenza artificiale.

Tuttavia, rimane fondamentale procedere con cautela e valutare attentamente l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci nel corso dei test clinici. Nonostante le sfide, l’interesse delle grandi aziende farmaceutiche per le startup di intelligenza artificiale indica che questa tecnologia potrebbe realmente rivoluzionare l’industria farmaceutica.