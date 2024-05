Tornano gli incentivi moto 2024, fino a 4.000 euro di sconto con rottamazione

Il governo italiano ha appena annunciato l'approvazione finale dei nuovi Ecobonus 2024, una notizia molto attesa da chi è attento all'ambiente e desidera investire in veicoli a basso impatto ambientale. La pubblicazione ufficiale su Gazzetta Ufficiale arriva dopo settimane di speculazioni e conferma l'attivazione degli incentivi a partire dal 3 giugno 2024, alle ore 10:00, attraverso una nuova piattaforma ministeriale dedicata.

Quest'anno, il focus degli Ecobonus si espande notevolmente includendo non solo le automobili, ma anche motocicli, ciclomotori, tricicli e minicar che operano esclusivamente con motore elettrico. In particolare, i fondi destinati agli acquisti di motocicli e altri veicoli similari ammontano a circa 37 milioni di euro. Questi veicoli devono essere nuovi di fabbrica e rientrare nelle categorie da L1e a L7e con potenza non superiore ai 15 kW.

Per quanto riguarda i termini dell'incentivo, se si acquista uno scooter, un ciclomotore o un triciclo elettrico senza rottamazione di un vecchio mezzo, si potrà beneficiare di un contributo del 30% sul prezzo di vendita fino ad un massimo di 3.000 euro. Se, invece, si procede alla rottamazione di un modello vecchio da Euro 0 a Euro 3, l'incentivo aumenta al 40% del prezzo di listino, con un tetto massimo di 4.000 euro, a patto di essere stati proprietari o intestatari del vecchio mezzo per almeno dodici mesi.

L'obiettivo degli Ecobonus è di stimolare il mercato dei veicoli zero emission, il cui andamento è stato finora alquanto altalenante in assenza di sostegni statali. Analizzando l'andamento delle immatricolazioni delle due ruote rispetto allo stesso periodo del 2023, si osserva un leggero calo dei ciclomotori (-2,3%), mentre le moto e gli scooter hanno registrato aumenti significativi, rispettivamente del 7,3% e del 10,3%. Tuttavia, nel medesimo quadrimestre, le vendite di ciclomotori e scooter elettrici sono diminuite rispettivamente del 10,3% e del 30,1%. In controtendenza, le moto elettriche hanno visto un incremento sostanziale (+60,4%), anche se i volumi di vendita restano molto inferiori, da 10 a 20 volte rispetto a quelli di ciclomotori e scooter.