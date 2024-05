La Russia ha appena presentato il suo primo strumento per la fotolitografia in grado di produrre chip con un processo produttivo a 350nm (o più). Questo macchinario è stato costruito in Russia ed è in fase di test a Zelenograd. La stessa tecnologia viene utilizzata per la produzione di alcuni chip automobilistici, ma potrebbe essere impiegata anche per attrezzature militari. Si stima che questo nuovo strumento sia circa 30 anni indietro rispetto agli standard industriali mondiali.

"Abbiamo assemblato e realizzato il primo scanner litografico domestico", ha dichiarato Vasily Shpak, vice ministro dell'Industria e del Commercio della Russia, a TASS. "Attualmente sta subendo test come parte della linea tecnologica a Zelenograd."

Questo sviluppo rappresenta un traguardo significativo per le capacità tecnologiche della Russia nel settore della produzione di semiconduttori. Tuttavia, una tecnologia di fabbricazione a 350nm è estremamente obsoleta secondo gli standard mondiali. Intel utilizzò questo nodo produttivo per i suoi processori Pentium MMX, Pentium Pro e iniziali Pentium II nel 1995 e 1997, mentre AMD produsse il suo processore K6 con lo stesso processo nel 1997.

Il processo di fabbricazione a 350nm potrebbe essere considerato superato anche per la Russia, poiché due dei principali produttori di chip del paese — Angstrem e Mikron — sono già in grado di fare meglio. Angstrem dispone di una varietà di tecnologie che vanno dai 250nm ai 90nm, mentre Micron offre processi che vanno dai 250nm ai 90nm.

Attualmente non è chiaro come il nuovo strumento di litografia russo possa essere utilizzato commercialmente, ma si può ipotizzare che il suo obiettivo principale sia fungere da veicolo di sviluppo per macchine litografiche più sofisticate.

Il settore dei semiconduttori della Russia si sta sviluppando a un ritmo molto più lento rispetto a quanto annunciato dal governo nel 2023. Gli obiettivi a breve termine includevano l'aumento della produzione locale di chip usando la tecnologia a 90nm entro la fine dell'anno, con un obiettivo a lungo termine di stabilire la produzione a 28nm entro il 2027 e successivamente a 14 nm entro il 2030.

Viene naturale chiedersi perché la Russia necessiti di strumenti avanzati per la produzione di chip se non è in grado di sviluppare chip sofisticati per la mancanza di talenti locali e di strumenti avanzati di automazione della progettazione elettronica. Inoltre, manca delle materie prime domestiche per realizzare chip con tecnologie moderne. Inoltre, le entità russe non possono più licenziare i core CPU avanzati o l'IP dei chip, quindi non possono nemmeno acquistare le tecnologie necessarie per costruire processori avanzati.