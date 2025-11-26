La connessione internet di casa diventa ancora più accessibile grazie alla nuova promozione TIM. Se stavate valutando di passare a TIM WIFI CASA, questo è il momento giusto: l’offerta standard della fibra TIM è ora disponibile a un prezzo più conveniente, valido per tutti, non più soltanto per i già clienti mobile. Una soluzione pensata per garantire una connessione veloce e stabile, ideale per smart working, streaming e tutte le attività online di ogni giorno.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su TIM

TIM Black Friday, perché approfittarne?

Fino al 29 novembre, chi sottoscrive l’offerta TIM WIFI CASA standard potrà ottenere un bonus extra di 100€, un incentivo che rende ancora più vantaggioso il passaggio alla fibra di casa TIM. Questa promozione rappresenta un’opportunità concreta per risparmiare subito, unita a un servizio di qualità, affidabile e senza interruzioni.

Il cuore della novità riguarda il prezzo: la tariffa standard, precedentemente riservata a 29,90€, sarà ora scontata di 5€ al mese per 20 mesi, passando così a 24,90€ mensili per tutti. In questo modo, non solo i nuovi clienti, ma anche chi non ha ancora un contratto TIM mobile potrà usufruire del prezzo più conveniente. Una scelta chiara per rendere la fibra TIM più accessibile a un numero sempre maggiore di utenti.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: con TIM WIFI CASA potrete beneficiare di una connessione ultraveloce a un costo ridotto e ricevere un bonus immediato di 100€. L’offerta, valida fino al 29 novembre, rappresenta una soluzione conveniente per tutti coloro che desiderano portare la fibra TIM nella propria abitazione senza rinunciare alla qualità del servizio.

Vedi offerte su TIM