La connessione internet di casa diventa ancora più accessibile grazie alla nuova promozione TIM. Se stavate valutando di passare a TIM WIFI CASA, questo è il momento giusto: l’offerta standard della fibra TIM è ora disponibile a un prezzo più conveniente, valido per tutti, non più soltanto per i già clienti mobile. Una soluzione pensata per garantire una connessione veloce e stabile, ideale per smart working, streaming e tutte le attività online di ogni giorno.
TIM Black Friday, perché approfittarne?
Fino al 29 novembre, chi sottoscrive l’offerta TIM WIFI CASA standard potrà ottenere un bonus extra di 100€, un incentivo che rende ancora più vantaggioso il passaggio alla fibra di casa TIM. Questa promozione rappresenta un’opportunità concreta per risparmiare subito, unita a un servizio di qualità, affidabile e senza interruzioni.
Il cuore della novità riguarda il prezzo: la tariffa standard, precedentemente riservata a 29,90€, sarà ora scontata di 5€ al mese per 20 mesi, passando così a 24,90€ mensili per tutti. In questo modo, non solo i nuovi clienti, ma anche chi non ha ancora un contratto TIM mobile potrà usufruire del prezzo più conveniente. Una scelta chiara per rendere la fibra TIM più accessibile a un numero sempre maggiore di utenti.
Non lasciatevi sfuggire questa occasione: con TIM WIFI CASA potrete beneficiare di una connessione ultraveloce a un costo ridotto e ricevere un bonus immediato di 100€. L’offerta, valida fino al 29 novembre, rappresenta una soluzione conveniente per tutti coloro che desiderano portare la fibra TIM nella propria abitazione senza rinunciare alla qualità del servizio.