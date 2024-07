Passi troppo tempo seduto? Approfitta dello sconto di 80€ sulla sedia Flexispot

Dotata di uno schienale curvo regolabile su 8 livelli, che garantisce il massimo comfort anche durante lunghe ore alla scrivania, la FlexiSpot BS6 è una delle migliori sedie da ufficio attualmente disponibili sul mercato. In questo momento, è in offerta con uno sconto di 80€, permettendovi di acquistarla a 229,99€ invece di 309,99€. Inoltre, è disponibile una versione con poggiatesta per soli 20€ in più. Questa variante potrebbe risultare ancora più interessante, soprattutto perché è subito disponibile per la spedizione.

Vedi offerta su Flexispot

FlexiSpot BS6, chi dovrebbe acquistarla?

La FlexiSpot BS6 è l’ideale per chi passa molte ore seduto alla scrivania e cerca una soluzione ergonomicamente avanzata per migliorare comfort e postura. Grazie allo schienale curvo regolabile su 8 livelli, offre un supporto personalizzabile riducendo la pressione sulle articolazioni della colonna lombare, ideale per chiunque desidera prevenire mal di schiena e tensioni muscolari.

La seduta prolungata non sarà più un problema grazie alla possibilità di regolare la profondità della seduta, migliorando la circolazione sanguigna nelle gambe e riducendo la pressione su cosce e glutei. In aggiunta, il design del poggiatesta e dei braccioli 3D soddisfa anche chi è alla ricerca di un comfort totale in diverse attività, dalla lettura al gioco passando per ore di lavoro al computer.

L’inclinazione dello schienale bloccabile fra 96° e 120° la rende versatile e adatti sia al lavoro che al relax. Infine, grazie alle sue ruote silenziose e girevoli a 360°, la FlexiSpot BS6 garantisce una mobilità silenziosa e fluida senza danneggiare il pavimento. È pertanto perfetta per coloro che desiderano unire salute posturale e funzionalità in un unico prodotto.

Vedi offerta su Flexispot