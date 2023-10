Migliori poltrone gaming - ottobre 2023

Avete bisogno di un sostegno più morbido alle vostre sessioni di gaming? Volete più accessori per un'esperienza di gioco più ricca e rilassata? Allora siete capitati nel posto giusto! In questa guida all'acquisto, vi accompagneremo nella scelta tra le migliori poltrone da gaming. A differenza di una normale sedia da gaming, la poltrona necessita di più comodità, sia per quel che riguarda il comfort dei materiali che per quel che concerne gli accessori che fanno da corredo: funzionalità smart, tasche, poggiatesta e piedi, lo spazio vitale del gamer nelle sessioni di gioco deve avere il massimo comfort possibile.

Nell'aggiornamento di ottobre 2023 abbiamo aggiornato tutti i link per assicurarvi sempre le migliori offerte sul mercato.

Chi l'avrebbe detto che magari una poltrona si sistema meglio come arredamento nella vostra postazione di gioco? In particolare, se il vostro ambiente ideale è il salotto, potreste preferire proprio una seduta del genere piuttosto che una sedia. Preparatevi a sedervi comodi un'ultima volta sulla vostra vecchia seduta: dopo aver letto questa guida, poggerete il vostro fondoschiena su una comodissima e morbida poltrona da gaming ricca di accessori. Pronti? Via!

Come scegliere una poltrona da gaming?

Al di là del vostro gusto estetico e della portata del vostro portafogli, valutate l'acquisto di una poltrona da gaming prendendo in considerazione anche le seguenti caratteristiche: materiali, regolazioni, supporti, tecnologia e arredamento. Se volete un'analisi più nel dettaglio, vi consigliamo invece di leggere il nostro articolo dedicato a come scegliere una sedia da gaming.

Di cosa è fatta una poltrona da gaming?

I materiali sono molto importanti per le poltrone da gaming: basta davvero poco per rovinare un tessuto di qualità scarsa o per inclinare dei supporti poco resistenti. La maggior parte delle sedie da gaming offrono tessuti resistenti o coperture in pelle PU, ma è con le poltrone da gaming che i materiali raggiungono il massimo della qualità e del comfort. Nella nostra lista abbiamo esaminato soprattutto i prodotti di X-Rocker, un'azienda leader del settore delle poltrone da gaming che proprio per i materiali offre un tessuto in simil-pelle in grado di sopportare una portata massima di 120 Kg. In generale, comunque, (quasi) tutti gli articoli che vi abbiamo messo in lista hanno un tessuto di finta pelle per conformarli all'idea di comodità ed eleganza che l'immagine di una poltrona dovrebbe suggerire ogni volta che si pensa al prodotto. Ma come potete ben vedere anche una poltrona in tessuto come la X-Rocker Deluxe fa la sua bella figura. Le imbottiture sono presenti per tutti i prodotti e dovrebbero garantire sedute soffici e avvolgenti in tutte le vostre occasioni di gaming.

Regolazioni

Un'altra caratteristica da valutare attentamente per la scelta di una poltrona da gaming è sicuramente la presenza di regolazioni idonee alle vostre esigenze. Trattandosi di poltrone, e non di sedie, sicuramente ci sono meno accorgimenti per quel che riguarda la mobilità (non è un caso infatti che tutti gli articoli presenti in questa guida non presentino ruote o supporti girevoli), in favore di un accentuata propensione al comfort. Al di là delle imbottiture che aumentano a dismisura la comodità delle poltrone da gaming, molti dei prodotti inseriti in questo articolo possono avere agevolazioni per l'inclinazione dello schienale, per garantire una seduta più composta o più svaccata a seconda di come vogliate passare le vostre sessioni di gioco. Anche i braccioli poggia-gomiti, presenti solo su alcune poltrone come le ultime X-Rocker in lista, possono avere regolazioni con l'altezza che garantiscono più comfort.

Supporti

Sempre per cercare il massimo della comodità, alcune poltrone da gaming come quelle Vinsetto possono fornire supporti in più per regolare la postura o per far sentire a proprio agio i giocatori: cuscini lombari che alleggeriscono il carico di peso sulla colonna vertebrale, cuscini per la testa in aiuto a chi soffre di cervicale o perfino poggia-piedi per non far stagnare le gambe sempre nella stessa posizione aiutando la circolazione. Valutate bene la qualità dei vostri supporti: un cuscino lombare o un poggia-testa di scarsa fattura possono provocare fastidiosi mal di schiena e mal di testa.

Tecnologia

Al di là dei soliti comfort comuni con le sedie da gaming, le poltrone sono rinomate anche per le loro funzioni tecnologiche. Non tutte le poltrone che abbiamo selezionato in questo articolo possiedono accessori del genere per il semplice motivo che questi fanno lievitare il prezzo e abbiamo voluto comunque offrire alternative molto economiche come le poltrone da gaming Vinsetto, tuttavia vi garantiamo che la tecnologia in una poltrona da gaming può fare davvero la differenza. Nell'articolo abbiamo incluso sia semplici orpelli estetici come i led RGB della X-Rocker Monsoon, sia funzioni tecnologiche più avanzate che garantiscono un'immersione più completa nelle vostre sessioni di gioco: parliamo degli impianti audio e subwoofer comuni alle poltrone X-Rocker, o dell'innovativa tecnologia Trimotor di X-Rocker che esporta la vibrazione dei vostri gamepad all'intera seduta! Sul lato di quasi tutti i modelli di poltrone da gaming, inoltre, potete trovare prese e comandi utili a collegare dispositivi e console; in questo caso, le poltrone più intriganti dispngono anche di connettività wireless tramite Bluetooth. Attenzione perché la maggior parte di questi prodotti è tarata ancora per la current-gen: conviene prendere adattatori HDMI per usare le funzionalità hi-tech delle poltrone con PS5 e Xbox Series X|S.

Quanto è grande una poltrona da gaming?

Nel caso delle poltrone da gaming, le dimensioni contano più che mai. Di fatto, è facilissimo ritrovarsi in una seduta non adatta alle vostre dimensioni corporee. Dovrete tener conto della vostra altezza per scegliere la seduta che più vi soddisfi, consultando le dimensioni dell'articolo che vi interessa nella scheda dei prodotti su Amazon. Inoltre, un altro fattore fondamentale riguarda il vostro gusto personale: preferite una poltrona larga ed alta, oppure con uno schienale più contenuto ed una seduta più stretta? Alcune poltrone potrebbero avere anche una seduta a terra invece che un piedistallo, e queste potrebbero essere più indicate a giocatori più giovani.

Quale poltrona da gaming scegliere?

A differenza di una sedia da gaming, la poltrona ha una funzione di arredamento un po' diversa. Anche nel campo del gaming, quando un giocatore deve valutare la comodità della seduta della sua postazione potrebbe aver bisogno di capire se comperare una sedia o una poltrona. Le poltrone da gaming sono la perfetta seduta da salotto per giocare ai videogiochi. Ciò non vuol dire che sia sconsigliabile usare una poltrona presente in elenco per la vostra postazione con scrivania, ma in linea generale le sedie sono sedute più maneggevoli e leggere per questioni strutturali, e meglio si adattano a una scrivania. Per questo motivo abbiamo posizionato in questa guida diverse soluzioni tra le poltrone gaming migliori: ci sono modelli come la poltrona Bakaji Racer che si mimetizzerebbe benissimo tra i divani di un salotto, ci sono le poltrone Susany che sono degli ibridi tra sedie e poltrone che starebbero benissimo anche vicino a una scrivania da ufficio, e ci sono i modelli con sedute a terra come le X-Rocker Chimera che invece si adattano a un ambiente di gioco più giovanile e open space.

Quanto costa una poltrona da gaming?

Tutte le proposte presenti in questa lista sono dotate di caratteristiche tecniche e accessori che giustificano un prezzo di vendita potenzialmente elevato. Abbiamo quindi privilegiato la qualità, ma tenendo conto anche del rapporto con il prezzo. Per avere una delle migliori poltrone da gaming sul mercato è ragionevole aspettarsi di investire tra i 300 e i 500 euro, nonostante abbiamo incluso anche delle opzioni più economiche. È importante considerare che, anche se potrebbe sembrare un investimento significativo, una poltrona da gaming di alta qualità può offrire numerosi benefici a lungo termine, come maggiore comfort, supporto ergonomico e durata nel tempo. Pertanto, valutare attentamente le opzioni disponibili e prendere una decisione ponderata in base alle proprie esigenze e budget può essere un passo importante per garantire un'esperienza di gioco ottimale.