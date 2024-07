Flexispot X2, una valida poltrona relax e home cinema | Test & Recensione

Flexispot si è fatta un nome nell’industria per le sue scrivanie regolabili in altezza, oggi disponibili in molte versioni e alcune consigliate anche nella nostra guida dedicata. Ma l’azienda sta espandendo il suo catalogo di prodotti, e ha recentemente aggiunto alcune sedute, sia sedie ergonomiche, da abbinare alle sue scrivanie, sia poltrone per un uso più classico. Incuriositi dalla poltrona X2 e dalle sue caratteristiche, abbiamo voluto provarla per capire se rappresentasse veramente un buon affare o meno. Si tratta del classico modello relax, perfetta anche per l’home cinema, adatta quindi a un salotto ma anche a uno studio, permette di estendere un supporto per le gambe e inclinare lo schienale elettronicamente.

Disponibile in tre colorazioni (che dal sito non rendono bene l’idea di come sono nella realtà), arriva a casa in due grandi scatoloni. Uno contiene la base della poltrona, cioè la struttura della seduta con il suo cuscino, il supporto per le gambe e tutto il meccanismo, nonché l'elettronica, mentre la seconda scatola include lo schienale e i due fianchetti laterali con i braccioli inclusi. La base con il meccanismo non è particolarmente leggera, anche se sono stato in grado di trasportarla da solo su tre rampe di scale. Vi suggerisco di farlo in due, soprattutto perché è abbastanza ingombrante.

L'assemblaggio è estremamente semplice: posizionate la base, infilate i due braccioli tramite delle guide metalliche già montate e poi infilate lo schienale alla stessa maniera. Non ci sono viti o bulloni da stringere, è tutto estremamente semplice. Le guide in metallo dei braccioli fanno abbastanza resistenza dal bloccare i braccioli in sede senza problemi, mentre i supporti per lo schienale contano sul fatto che il peso terrà tutto al suo posto. Dopo averlo installato pensavo che potesse sfilarsi, soprattutto quando inclinato, ma in realtà dopo una settimana d'uso posso dire che non ci sono problemi.

L'ultima parte dell'installazione prevede di fissare un lembo del tessuto posteriore tramite un velcro per coprire il meccanismo posteriore e collegare i due cavi per l'elettronica: uno presente nel bracciolo destro, necessario per attivare i due pulsanti per gestire l'inclinazione e alimentare una presa USB, e l'altro già collegato nella base, per connetterlo direttamente alla presa elettrica.

Il modello che ho ricevuto era indicato sul sito come di colore marrone, ma in realtà dal vivo è molto più bello da quello che sembra dal sito, almeno se vi piacciono i colori tenui; è praticamente di color tortora, quel marrone tendente al grigio che si adatta facilmente a ogni ambiente.

È in finta pelle, non è male al tatto, anche se è chiaro che non si tratta di un materiale pregiato. Tuttavia dovrebbe essere resistente a tagli e liquidi. Durante l'installazione si può vedere dove Flexispot ha risparmiato: il meccanismo, nonostante funzioni bene, è abbastanza grezzo e anche il telaio della poltrona è in legno leggero. Se avete avuto a che fare con poltrone da cinema costose, noterete questi particolari. Nel lato destro è presente l'inserto con i due pulsanti, la cui attivazione è ottima, con un bel clic secco, e che permettono di attivare il movimento della poltrona. Tra i due pulsanti c'è una presa USB che permette di ricaricare un tablet o uno smartphone. Attivando il pulsante rivolto verso la parte anteriore, si muove il meccanismo, prima alzando il supporto per le gambe e poi abbassando lo schienale.

Non è possibile muovere indipendentemente i due supporti. In realtà il supporto delle gambe, quando si alza, fa scorrere leggermente indietro la seduta e poi lo schienale inizia ad abbassarsi quando il supporto delle gambe è completamente aperto, in posizione leggermente più rialzata rispetto a una posizione dritta e parallela col terreno. La forma della poltrona segue le curve del corpo in posizione rilassata, offrendo un supporto lombare e per l’interno delle gambe più che adeguato.

L'imbottitura è molto morbida, così come le dimensioni generali. Insomma, è una bella poltrona grande e comoda, in grado di ospitare persone di tutte le stazze. Io sono alto circa un metro e ottanta centimetri, e quando mi siedo, con il sedere in una posizione arretrata ma comoda, il supporto per le gambe finisce all'incirca dove ho le caviglie, più che sufficiente per offrire un buon supporto. Abbassando tutto lo schienale in posizione “letto”, è possibile ricavare ancora qualche centimetro, soprattutto se abbasserete totalmente lo schienale.

Il meccanismo è sufficientemente fluido e abbastanza veloce: alzerete e abbasserete il supporto delle gambe e lo schienale in pochi secondi. Non vi troverete mai in una situazione dove vorrete lasciare il supporto delle gambe aperto perché avrete fretta di alzarvi, dopotutto è questione di pochi secondi.

A parte un odore un po' forte della pelle sintetica, che dopo una settimana si è già attenuato e probabilmente sparirà nel giro di qualche altra settimana, la X2 offre un valore che definirei “adeguato” per quello che costa. Il prezzo di listino è di 569,99€, tuttavia è spesso disponibile a un prezzo più basso, attorno alle 400 euro. Facendo una ricerca veloce su Amazon, è possibile trovare poltrone simili a prezzi tra le 300 e le 400 euro, anche se la Flexispot X2 offre qualcosa in più in termini di supporti per i braccioli. Insomma, se non rappresenta l’affare della vita, rimane comunque un prodotto valido e che vale quello che costa, soprattutto a prezzo scontato.